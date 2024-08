Bản tin 8H: Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

TPO - Quyết định số 1387-QĐNS/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y Đại tá Đỗ Xuân Hùng, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 6/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.Tại Hội nghị, ông Nguyễn Giờ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định công bố Quyết định số 1387-QĐNS/TW ngày 17/7/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chuẩn y Đại tá Đỗ Xuân Hùng, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 6/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết tại kỳ họp thứ 37, cơ quan này đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo bà Hoàng Thị Lan, Trưởng phòng Dân tộc huyện Hướng Hóa; kỷ luật khiển trách đối với ông Phạm Trọng Hổ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa. Ông Hổ và bà Lan bị kỷ luật do có những vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về gói thầu mua sắm bồn nước cho người dân vùng cao vào cuối năm 2023. Việc thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện gói thầu mua sắm bồn nước không đúng quy định của pháp luật, gây nguy cơ thất thoát và lãng phí ngân sách Nhà nước, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, đảng viên.

Ngày 6/8, Bộ Tài chính tiếp tục phát đi thông tin cảnh báo việc giả mạo văn bản, con dấu và website của Bộ này.Theo Bộ Tài chính, kể từ khi cảnh báo lần thứ nhất (tháng 6/2024) cho đến nay, cơ quan này vẫn liên tục nhận được thông tin về tình trạng giả mạo văn bản, con dấu, chữ ký của lãnh đạo và website của Bộ Tài chính để lừa đảo người dân chuyển tiền. Bộ Tài chính khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cần cảnh giác trước việc giả mạo, lợi dụng danh nghĩa cán bộ, công chức của Bộ cũng như giả mạo văn bản, giấy tờ để lừa đảo người dân nhằm trục lợi cá nhân.

Thông tin từ Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an), tính trong tháng 7/2024, toàn quốc xảy ra 305 vụ cháy, làm chết 19 người, làm bị thương 10 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 11 tỷ đồng và 12,2 ha rừng. Bên cạnh đó, Cục cũng ghi nhận 3 vụ nổ, làm bị thương 3 người và chưa thể thống kê được thiệt hại về tài sản. So với tháng 6, số vụ cháy xảy ra trong tháng 7 tăng 16 vụ, số người chết tăng 2 người, giảm 5 người bị thương và thiệt hại về tài sản giảm 15,5 tỷ đồng. Theo thống kê của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, trong số 305 vụ cháy, có 107 vụ cháy nhà dân (chiếm 35,1%); 34 vụ cháy kho, cơ sở sản xuất, kinh doanh (chiếm 11,1%); các loại hình khác đều chiếm dưới 10%, trong đó xảy ra 20 vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (chiếm 6,6%); 5 vụ cháy chung cư (chiếm 1,6%).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7-8/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ, nam Sơn La và Hòa Bình tiếp diễn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 55-60%. Trong khi đó, các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C. Cùng lúc, nắng nóng gia tăng nhanh ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Các tỉnh, thành phố Trung Bộ ghi nhận mức nhiệt cao phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ kéo dài hết ngày 10/8, trong khi còn duy trì nhiều ngày tới ở Trung Bộ.

Tại kỳ quay số mở thưởng tối 6/8, Vietlott cho biết một khách trúng giải thưởng Jackpot 1 trị giá gần 230 tỷ đồng. Bộ số may mắn gồm: 22- 34 - 44 - 46 - 54 - 55. Bên cạnh đó, Vietlott cũng tìm ra 1 khách hàng trúng giải Jackpot 2 trị giá 5,1 tỷ đồng. Bộ số trúng thưởng giải Jackpot 2 có 5 số trùng với bộ số trúng thưởng giải Jackpot 1. Theo quy định của Bộ Tài chính, người trúng thưởng Vietlott trị giá từ 10 triệu đồng trở lên sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân 10% giá trị giải thưởng. Người trúng giải thưởng Jackpot 1 sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân 2,29 tỷ đồng và nhận về gần 227 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 789/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2021- 2026, đối với ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh. Trước đó, ngày 31/7, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã bầu ông Vương Quốc Tuấn làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Vương Quốc Tuấn, sinh năm 1977, quê quán: Phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. (XEM CHI TIẾT)