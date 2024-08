Bản tin 8H: Bộ trưởng Bộ Y tế trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

TPO - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo nhiều đơn vị chức năng thuộc Bộ Y tế gồm: Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Thanh tra Bộ, Cục Quản lý Dược và Văn phòng Bộ.

Chiều 5/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo nhiều đơn vị chức năng thuộc Bộ Y tế. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm Tiến sĩ - bác sĩ Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ Y tế kiêm Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế). Ngoài ra, ông Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế, đồng thời phụ trách, quản lý, điều hành Văn phòng Bộ Y tế kể từ ngày 2/8 cho đến khi kiện toàn chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng bổ nhiệm hai phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế là bà Lê Thục Lan và bà Hoàng Kim Ngân; bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thành Lâm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược.

Ngày 5/8, Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết ngày 1/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký quyết định của Ban Bí thư chuẩn y ông Đặng Hồng Sỹ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Đặng Hồng Sỹ, sinh năm 1976, trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân báo chí; Đại biểu Quốc hội khóa XV; Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV.

Tối 5/8, tin từ Sở Y tế Thanh Hóa cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận một bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu và sở này đang vào cuộc truy vết, khoanh vùng, làm rõ nguồn lây. Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa, bệnh nhân được xác định là chị P.L.M. (SN 2007, ngụ khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát). Theo kết quả điều tra dịch tễ, ngày 1/8, bệnh nhân có biểu hiện đau rát họng, ở nhà dùng thuốc không đỡ. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, chị M. được chẩn đoán mắc bệnh bạch hầu và đang mang thai tháng thứ 8. Trong vòng 14 ngày trước khởi phát bệnh, bệnh nhân không đi đâu ra khỏi địa phương, gia đình không ai mắc bệnh giống bệnh nhân, không rõ tiếp xúc với bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu.

Ngày 5/8, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã ban hành quyết định giao đất cho Cảng vụ Hàng không miền Nam (đợt 5) để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1. Cụ thể, UBND tỉnh đã quyết định giao thêm hơn 97 ha đất cho Cảng vụ Hàng không miền Nam để phục vụ cho giai đoạn 1 của dự án tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành. Qua 5 đợt, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao diện tích hơn 2.500 ha đất, chiếm hơn một nửa diện tích quy hoạch của toàn bộ dự án sân bay Long Thành (khoảng 5.000 ha). Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ được triển khai trên diện tích hơn 2.500ha, trong đó 1.810 ha được dành cho các công trình hạ tầng hàng không, còn lại 722 ha là khu vực dự trữ đất dôi dư.

Khoảng 14h55 ngày 5/8, tại khu vực cổng ra vào Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến cháu bé 2 tuổi tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cháu bé đi cùng người thân đến quầy thuốc tại cổng trong khuôn viên bệnh viện. Trong lúc người nhà không để ý, cháu bé tự đi một mình xuống phía sân của cổng. Đúng lúc đó, ô tô biển kiểm soát 26A-200.xx đi tới, do bị khuất tầm nhìn nên đã đâm trúng. Nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/8, nắng nóng tiếp diễn ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nam Sơn La và Hòa Bình với mức nhiệt cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Tương tự, nắng nóng trải rộng từ Thanh Hóa đến Phú Yên với mức nhiệt 35-37 độ C. Một số nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C. Chiều tối 6/8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng được dự báo xuất hiện mưa rào và dông rải rác với lượng 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với 2 nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Lê Thanh Cung - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016 (giai đoạn từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 2 năm 2015). Ông Nguyễn Văn Trình - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 (giai đoạn từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 8 năm 2019), cũng nhận hình thức kỷ luật tương tự. (XEM CHI TIẾT)