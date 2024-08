Bản tin 8H: Người đầu tiên đăng ký xe thành công trên VNeID

TPO - Công dân đầu tiên được cấp biển số tự động trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an ở Hà Nội.

Từ 1/8, Thông tư 28/2024 của Bộ Công an chính thức có hiệu lực. Theo quy định mới, người dân được kê khai đăng ký, bấm biển số xe trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) hoặc đến trực tiếp cơ quan công an. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong ngày đầu triển khai, đã có công dân thực hiện thành công, được cấp biển số tự động trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, nộp lệ phí đăng ký xe trực tuyến và đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính. Biển số đầu tiên được cấp thông qua cổng dịch vụ công là biển số xe máy 29BD-067XX, thuộc dải số Hà Nội.

Ngày 1/8, Công an TP Đà Nẵng thông tin đã kịp thời cứu sống một nam thanh niên nhảy xuống sông Hàn tự tử từ cầu Thuận Phước vào đêm 31/7. Theo đó, lúc 21h ngày 31/7, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Đà Nẵng thông báo về việc có một người nhảy cầu Thuận Phước tự tử. Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng cano đến hiện trường. Khoảng 20 phút nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã kịp thời cứu sống nạn nhân và đưa vào bờ an toàn. Thông tin ban đầu, người nhảy sông tự tử là anh L.Q.C (22 tuổi, quận Thanh Khê).

Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 từ thứ Bảy (ngày 31/8) đến hết thứ Ba (ngày 3/9). Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 2 ngày nghỉ hằng tuần. Như vậy, công chức, viên chức của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội sẽ được nghỉ tối đa là 4 ngày theo nội dung nêu trên. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, sẽ căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Bộ GTVT chính thức xin ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc.Hiện có 12 dự án, đoạn tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư, đại diện chủ sở hữu đã đưa vào khai thác. Do vậy, mức phí được xây dựng trên cơ sở lợi ích của chủ phương tiện. Bộ GTVT thông tin thêm, với mức phí đề xuất như đã nêu trên, dự kiến sau khi triển khai thu phí đối với 10 tuyến cao tốc đang khai thác, dự kiến số phí thu được 3.210 tỷ đồng/năm, số thu nộp ngân sách Nhà nước là 2.850 tỷ đồng/năm. 10 tuyến cao tốc dự kiến thu phí: Hà Nội - Thái Nguyên, TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Hòa Liên, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây, Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Ngày 1/8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn có thông tin ban đầu về tình hình thiệt hại do mưa lũ, sạt lở xảy ra trên địa bàn. Tại xã Như Cố, huyện Chợ Mới, có một người tử vong do nước cuốn. Nạn nhân là anh Đ.N.K. (SN 2001, trú thôn Nà Luống, xã Như Cố), không may bị ngã xuống đập lúc đang câu cá. Mưa lớn từ ngày 29/7-1/8 cũng gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân. Trong đó, 2 người dân của xã Cao Sơn bị thương do sạt lở đất tại tuyến đường Côn Minh huyện Na Rì; 140 nhà dân bị sạt lở, hư hỏng và 285,37ha diện tích nông nghiệp bị thiệt hại. Ngoài ra, tại quốc lộ 3, 3B, tỉnh lộ 257, 258B và các tuyến đường tỉnh, đường giao thông nông thôn có 44 điểm sạt lở, một số điểm sạt lở với khối lượng lớn gây tình trạng tắc đường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/8, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Hòa Bình của Bắc Bộ tiếp diễn mưa rào kèm dông với lượng phổ biến 30-60mm, có nơi mưa rất lớn trên 120mm. Từ đêm 2/8, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần. Tại những nơi khác ở miền Bắc trong đó có Hà Nội, mưa dông duy trì rải rác trong ngày 2/8 với lượng 10-30mm, có nơi trên 50mm. Thời tiết thủ đô dịp cuối tuần tiếp diễn trạng thái mát mẻ, nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong các ngày 3-4/8, mưa lớn nhiều khả năng trở lại các tỉnh, thành phố vùng núi và trung du Bắc Bộ, duy trì qua đầu tuần tới.