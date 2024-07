Bản tin 8H: Đắk Lắk lần đầu có nữ Giám đốc Sở GD&ĐT

TPO - Bà Lê Thị Thanh Xuân, Phó trưởng Đoàn đại biểu chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 30/7, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị vừa ký Quyết định số 2068/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Theo đó, bà Lê Thị Thanh Xuân, Phó trưởng Đoàn đại biểu chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 1/8/2024. Bà Lê Thị Thanh Xuân sinh ngày 15/12/1977 là người dân tộc M'Nông, ở xã Đạ M’Rong, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Bà có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Văn hóa dân gian, Cử nhân Sư phạm Ngữ văn, bằng Cao cấp lý luận chính trị. Đây là lần đầu Đắk Lắk có cán bộ nữ là Giám đốc Sở GD&ĐT.

Chiều tối 30/7, trên địa bàn huyện Xín Mần (Hà Giang) xảy ra vụ sạt lở đá khiến 2 người tử vong khi đang đi trên đường.Theo đó, khoảng 16h40 cùng ngày, ông Giàng Seo D. (sinh năm 1984) và con trai Giàng Seo T. (sinh năm 2009 cùng trú tại thôn Chúng Chải, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, Hà Giang) đang di chuyển bằng xe máy trên đường về nhà thì bất ngờ bị lượng đá lớn lăn từ taluy dương xuống đè vào người. Hai nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chiều 30/7, Kon Tum ghi nhận thêm 4 trận động đất khác có độ lớn từ 2.5 đến 3.1. TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam) cho biết, từ ngày 28 đến 29/7, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã xảy ra 46 trận động đất có độ lớn từ 2.5 đến 5.0; trong đó, trận động đất xảy ra lúc 11 giờ 35 phút ngày 28/7 với độ lớn 5.0; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Đây là trận động đất mạnh nhất từng ghi nhận được ở khu vực này. Trước đó, năm 2022, khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn 4.7.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ, Hải Phòng tiếp diễn tình trạng mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 150mm. Trong khi đó, đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận lượng mưa dao động 10-30mm, có nơi trên 50mm. Từ chiều tối 31/7 đến ngày 1/8, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ tiếp tục bước vào đợt mưa mới với lượng mưa dự báo lên tới 30-70mm, có nơi trên 200mm. Mưa khả năng tập trung cao điểm từ nay đến ngày 2/8, sau đó duy trì rải rác đến hết tuần. Hà Nội duy trì thời tiết nhiều mây, mưa rào kèm dông và nền nhiệt thấp từ nay đến hết ngày 4/8. Nhiệt độ trong những ngày tới tại thủ đô dao động 25-32 độ C, trời âm u, mưa nhiều.

Chiều 30/7, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết nguyên nhân sự cố khiến 5 công nhân ngành than thiệt mạng do tụt lò. Trước đó, khoảng 22h10 ngày 29/7, tại khu vực lò chợ bằng mức -110 vỉa 12 Giáp Khẩu của Công ty Than Hòn Gai - TKV thuộc phường Hà Khánh (TP Hạ Long, Quảng Ninh), nhóm công nhân 5 người đang làm việc thì xảy ra sự cố khiến cả 5 người thiệt mạng. Đến 5h28 ngày 30/7, công tác tìm kiếm cứu nạn kết thúc. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn lao động ở Công ty than Hòn Gai - TKV, TP Hạ Long ghi nhận mưa lớn kéo dài nhiều giờ. Sạt lở, ngập úng đã xảy ra tại nhiều nơi khiến không ít hộ dân phải di dời.

Sáng 30/7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 7/2024, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo đảm an ninh, trật tự tháng 8/2024. Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đối với đồng chí Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an. Theo đó, lễ bàn giao, phân công công tác giữa Thượng tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cũng được tiến hành. (XEM CHI TIẾT)