Bản tin 8H: Quảng Ngãi khuyết chức danh Chủ tịch UBND tỉnh trong nhiều tháng

TPO - HĐND tỉnh Quảng Ngãi dự kiến triệu tập kỳ họp vào đầu tháng 8 để cho ý kiến về công tác nhân sự sau hơn 5 tháng khuyết chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 27/7, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Cao Phúc, vừa ký quyết định triệu tập kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026, theo đề nghị của Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Kỳ họp dự kiến sẽ bắt đầu lúc 8h sáng 2/8, chủ yếu tập trung vào thực hiện công tác nhân sự. Trước đó, ông Đặng Văn Minh, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi từ tháng 9/2020. Đến ngày 8/3, vừa qua ông Minh bị Bộ Công an bắt giam vì liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn. Từ đó đến nay UBND tỉnh Quảng Ngãi khuyết chức danh Chủ tịch UBND tỉnh. Tất cả hoạt động của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh Quảng Ngãi được giao cho ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, điều hành cho đến khi hoàn thiện chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 27/7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã lập biên bản, xử phạt bà N.T.N. (sinh năm 1986, trú tại phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên) 7,5 triệu đồng do "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân". Theo đó, bà N.T.N. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải hình ảnh, thông tin khiếm nhã, không đúng sự thật về việc nữ công nhân công ty X. lây nhiễm HIV cho nhiều người (có cả hình ảnh nữ công nhân và danh sách người bị lây nhiễm). Những nội dung này chưa được kiểm chứng và không đúng sự thật.

Tối 27/7, một lãnh đạo Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h chiều nay, ông H.K.L. (sinh năm 1944, trú tại thị xã Buôn Hồ) điều khiển xe máy BKS 47C1 - 079.XX chở theo vợ là bà N.T.L. (sinh năm 1943) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua phường Thống Nhất (thị xã Buôn Hồ). Quá trình di chuyển, xe máy trên bất ngờ va chạm với ô tô giao hàng nhanh BKS 29H - 888.XX do tài xế H.N.T. (sinh năm 1998, trú tại TP Buôn Ma Thuột) điều khiển. Vụ tai nạn khiến hai vợ chồng ông L. tử vong tại chỗ, tài xế ô tô giao hàng bị thương nhẹ.

Chiều 27/7, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra vụ cháy xe khách khi đang lưu thông trên cao tốc.Cụ thể, vào khoảng 17h cùng ngày, xe khách của nhà xe Văn Minh chở khoảng 30 người di chuyển trên cao tốc Mai Sơn-Cao Bồ thuộc địa phận xã Công Chính, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) theo hướng Hà Nội-Nghệ An thì bất ngờ bốc cháy. Lửa kèm theo tiếng nổ lớn đã khiến cho các phương tiện lưu thông cùng chiều phải dừng lại, cách vụ cháy khoảng 700m để giữ an toàn. Tài xế và 30 hành khách trên chuyến xe may mắn thoát khỏi đám cháy, nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe.

Chiều 27/7, tại Quảng Ninh xảy ra một vụ tai nạn hầm lò khiến 1 công nhân tử vong. Khoảng 14h30 ngày 27/7, tại hầm lò của Công ty Than Khe Chàm -TKV (Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam) xảy ra vụ tai nạn. Nam công nhân tử vong là Đ.V.K (sinh năm 1981), thợ khai thác bậc 4/5. Anh Đ.V.K bị nạn trong lúc lắp đặt băng tải trọng hầm lò. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/7, nắng nóng chỉ còn xuất hiện cục bộ ở miền Bắc, duy trì ở Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ trải qua ngày cuối tuần với thời tiết oi nóng nhưng giảm nhiệt so với một ngày trước, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C. Từ tối và đêm 28/7, khu vực bắt đầu bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng. Tổng lượng mưa từ đêm 28 đến hết ngày 29/7 tại vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 40-100mm, có nơi mưa rất lớn trên 200mm. Trong khi đó, đồng bằng có thể hứng chịu lượng mưa 30-70mm, có nơi trên 100mm. Từ đêm 29/7 đến ngày 31/7, hình thái thời tiết trên tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ. Mưa lớn ở khu vực này khả năng giảm dần từ đêm 31/7.