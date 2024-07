Bản tin 8H: Bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc

TPO - Ông Trần Duy Đông được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025. Giám đốc Sở Nội vụ Vĩnh Phúc Nguyễn Phú Sơn được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo Quyết định số 1391-QĐNS/TW ngày 22/7/2024 của Ban Bí thư, ông Trần Duy Đông, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, thực hiện luân chuyển cán bộ của tỉnh, ông Nguyễn Văn Huyến, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Phú Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ Vĩnh Phúc được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo thay ông Huyến.

Tối 24/7, Văn phòng thường trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La cho biết, từ ngày 22/7 đến ngày 24/7, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.Cụ thể, tính tới 16h cùng ngày, mưa lũ đã làm 5 người chết (ở huyện Mai Sơn 4 người chết do sạt lở đất, huyện Thuận Châu 1 người chết do bị lũ cuốn trôi); 4 người mất tích (2 người ở huyện Mai Sơn, 2 người ở huyện Thuận Châu). Ngoài ra, mưa lũ đã khiến 389 ngôi nhà bị hư hại, trong đó, lực lượng chức năng phải di dời khẩn cấp 28 căn nhà. Trên địa bàn toàn tỉnh có 6 điểm trường tiểu học, trường mầm non bị ngập trong nước lũ. Mưa lũ làm sạt lở tại 126 điểm trên các tuyến quốc lộ, 408 điểm sạt lở tại các đường tỉnh lộ trên địa bàn toàn tỉnh. Tổng thiệt hại ước tính gần 73 tỷ đồng.

Ngày 24/7, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ quận Hải An. Theo Quyết định số 1457-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định điều động, phân công và chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Thu, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Hải An, nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Quận ủy Hải An được điều động giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy.

Tối 24/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Công an huyện Chiêm Hóa vừa ngăn chặn, giải cứu thành công người đàn ông ôm con nhỏ định nhảy cầu tự tử. Khoảng 23h ngày 22/7, Công an huyện Chiêm Hóa nhận được tin báo của người dân về việc một người đàn ông ôm con gái nhỏ có ý định tự tử tại cầu Chiêm Hóa. Sau khi thuyết phục và động viên nhưng không hiệu quả, tổ công tác thực hiện phương án khống chế người đàn ông rồi đưa về trụ sở công an huyện làm việc. Người đàn ông được xác định là N.G.H (SN 1996, trú tại thôn Nà Nghè, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa). Em bé ở cùng H là con gái ruột N.N.C (SN 2018). Anh H cho biết nguyên nhân định làm liều là do mâu thuẫn với vợ và gia đình vợ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 25/7, khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Đêm 25/7 và ngày 26/7, Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi về đêm, ngày nắng nóng. Bắc và Trung Trung Bộ ngày 26/7 có nắng nóng. Chiều tối và đêm 25/7, khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong 2 ngày 25-26/7, Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang.Ban Tổ chức Lễ tang sẽ tạo điều kiện sắp xếp để nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Để đảm bảo an ninh, an toàn theo yêu cầu của Bộ Công an, nhân dân khi đến viếng mang theo thẻ Căn cước có gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR. Ngoài điểm viếng chính tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội, người dân Thủ đô có thể viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh. (XEM CHI TIẾT)