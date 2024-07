Bản tin 8H: Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương thêm nhiệm vụ

TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã có Quyết định số 1295-QĐ/TU về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã có Quyết định số 1295-QĐ/TU về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tiểu ban gồm 24 đồng chí. Trong đó, ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương làm Trưởng Tiểu ban. Ông Nguyễn Quang Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và ông Vũ Tiến Phụng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ làm các Phó trưởng Tiểu ban. Thành viên Tiểu ban là các lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Tối 21/7, lãnh đạo xã Trung Chải (TX Sa Pa) cho biết trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn xe khách tại km116+400, quốc lộ 4D.Cụ thể, ô tô khách BKS 51B-039.XX do anh Trần Tiến T. (37 tuổi, thường trú tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) điều khiển, đi hướng từ thị xã Sa Pa về thành phố Lào Cai, không may mất phanh khi đi qua xã Trung Chải. Để tránh va chạm các phương tiện khác, anh T. điều khiển xe đi lên khu vực taluy dương để giảm tốc độ. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe đang chở 38 hành khách, rất may không có thiệt hại về người. Chiếc xe bị hư hỏng phần đầu và đuôi xe, xung quanh nơi xảy ra vụ việc có nhiều mảnh vỡ.

Khoảng 11h00 ngày 20/7, Đồn biên phòng Thanh Lân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) nhận được tin báo của ngư dân gặp nạn tại khu vực toạ độ 21⁰06'00"; 107⁰46'200" thuộc vùng biển xã Thanh Lân, huyện Cô Tô. Theo đó, tàu TH-92083TS do ông Ng.V. Th. là chủ tàu (SN 1981) cùng 6 thuyền viên có hộ khẩu thường trú tại xã Quảng Nam, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, bị đắm do gặp dông lốc, trôi neo va vào đá dẫn tới đắm tàu. Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị điều 1 xuồng và 5 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng với 3 tàu của ngư dân cứu vớt được 7 người đưa vào bờ an toàn. Phương tiện vỡ bị chìm, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 1 tỷ đồng, may mắn không có thiệt hại về người. Hiện các thuyền viên đã ổn định sức khỏe và được cho về nhà.

Ngày 19/7, đại biểu HĐND huyện Càng Long (Trà Vinh) xem xét việc bầu Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, Chủ tịch HĐND huyện Càng Long giới thiệu đồng chí Trần Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Càng Long để HĐND huyện bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Càng Long nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả, 100% đại biểu HĐND huyện Càng Long khóa XII dự họp nhất trí bầu đồng chí Trần Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Càng Long giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Càng Long nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 21/7, BHXH Việt Nam ra văn bản cảnh báo về việc có hiện tượng giả mạo văn bản yêu cầu cập nhật mới ứng dụng VssID 4.0.BHXH cho biết, ngày 19/7/2024, BHXH Việt Nam nhận được thông tin từ BHXH tỉnh Bình Dương về việc có một văn bản giả mạo BHXH Việt Nam với số ký hiệu 2133/BHXH-CSYT ngày 1/7/2024 gửi đến một trường tiểu học thuộc tỉnh Bình Dương qua email. Văn bản có nội dung điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng, đồng thời hủy sổ bảo hiểm, thẻ y tế và chuyển đổi số đồng loạt sang ứng dụng VssID 4.0 bằng căn cước công dân gắn chíp... BHXH Việt Nam khẳng định, văn bản với nội dung nêu trên là giả mạo, nhằm thông tin về ứng dụng VssID 4.0 mà đối tượng lừa đảo đã lập trên app.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 22/7, Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 22/7 đến ngày 24/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến ở ven biển phía Đông và khu vực Đông Bắc Bắc Bộ 100-200mm, có nơi trên 250mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa 50-100mm, có nơi trên 150mm.