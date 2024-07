Bản tin 8H: Bổ nhiệm Chánh Văn phòng giữ chức Giám đốc Sở

TPO - Ông Trần Văn Trung, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Chiều 17/7, Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về công tác cán bộ.Theo đó, ông Trần Văn Trung, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký quyết định. Ông Trung sinh năm 1977, có trình độ cử nhân luật, thạc sĩ Quản lý hành chính. Trước khi được bổ nhiệm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau, ông Trung từng là chuyên viên, Phó Chánh văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Cà Mau.Từ tháng 3/2021, ông Trần Văn Trung được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Cà Mau.

Ngày 17/7, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức buổi lễ công bố, trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ Bình Định đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Vũ, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 15/7.

Theo thống kê từ dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT 2024, năm nay có 22 thủ khoa, 93 á khoa. Trong đó, khối C có nhiều thủ khoa nhất, với điểm số cao nhất là 29,75/30. Trong số 115 thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 theo tổ hợp cao nhất năm nay, 41 em đến từ Bắc Ninh, các em còn lại đến từ Thanh Hoá, Nghệ An, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Phú Thọ, Bình Dương, Đồng Tháp, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Quảng Nam, Hà Nội, TP.HCM, Bắc Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chiều 17/7, tại Kỳ họp họp thứ 24, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI, đã xem xét, thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường, đóng cửa bãi rác Bình Tú tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết. Mục tiêu đầu tư dự án là xử lý triệt để lượng rác hiện có tại bãi rác Bình Tú. Theo tờ trình của UBND tỉnh Bình Thuận, dự án thuộc nhóm B, quy mô đầu tư dự án xây dựng bãi chôn rác thải với diện tích khoảng 62.946 m2 với tổng mức đầu tư hơn 88 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 4 năm, cuối giai đoạn 2021 - 2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 - 2030. Hình thức đầu tư dự án là sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Tối 17/7, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Đội 4, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt) vừa kịp thời đưa chị N.T.U. (quê Sầm Sơn, Thanh Hóa) về bàn giao cho mái ấm tình thương Thiện Tâm 2 (xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Vào chiều cùng ngày, 2 Đại úy Bùi Nguyễn Thanh và Phạm Minh Tuấn (cán bộ của Đội 4) phát hiện chị U. đi bộ trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu (đoạn qua huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) với dấu hiệu tâm lý bất thường. Theo mái ấm Thiện Tâm 2, chị U. bỏ đi từ ngày 14/7.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/7, Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều khả năng bước vào cao điểm của đợt mưa lớn khi ghi nhận vũ lượng lên tới 40-80mm, có nơi trên 120mm.Hai khu vực mưa rào và dông kéo dài, tập trung vào chiều tối và đêm. Mưa cũng duy trì ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhưng lượng nhỏ hơn, chỉ trong ngưỡng 15-30mm, có nơi trên 50mm. Riêng khu vực ven biển, phía nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có nơi mưa trên 70mm. Từ ngày 18/7, miền Bắc duy trì mưa dông buổi sáng, giảm dần vào buổi chiều. Tại Hà Nội, thời tiết vẫn tương đối dễ chịu khi nền nhiệt chỉ tăng nhẹ, trời nhiều mây và có lúc mưa rào kèm dông. Tình trạng này kéo dài đến hết tuần.