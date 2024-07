Bản tin 8H: Thông tin mới vụ chú rể đuổi đánh tài xế xe ben trên đường rước dâu

TPO - Cơ quan công an đã làm việc với các bên liên quan sau khi tài xế xe ben bị chú rể đuổi đánh phải nhập viện điều trị.

Ngày 14/7, lãnh đạo UBND phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết sau khi nắm thông tin vụ việc một chú rể có hành vi đánh tài xế xe tải do va chạm giao thông, phường đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, xử lý. Công an phường Tân An xác định được danh tính của chú rể. Tuy nhiên, vào hôm xảy ra vụ việc (13/7), chú rể đang tổ chức đám cưới tại nhà gái. Ngày 14/7, đám cưới diễn ra ở nhà trai. Do đó, cơ quan chức năng dự tính mời chú rể đến trụ sở làm việc vào ngày 15/7. Ngoài ra, tài xế xe ben bị chú rể đuổi đánh tên N.T.H (28 tuổi, ngụ xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk). Tài xế H cho hay đang ở bệnh viện điều trị chấn thương vùng đầu và hàm mặt.

Tối 14/7, ông Đỗ Quân Chính - Chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh xác nhận thông tin về 1 vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người bị thương xảy ra trên địa bàn vào sáng cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, xe ô tô khách 29 chỗ ngồi BKS 29B - 183.XX chở 30 người đi Lạng Sơn va chạm với xe tải BKS 88C - 216.XX tại ngã tư Hợp Thịnh (Tam Dương, Vĩnh Phúc). Vụ tai nạn ở Vĩnh Phúc khiến 16 người lớn và 2 trẻ nhỏ bị thương. Trong đó, 10 người bị chấn thương sọ não, tổn thương phần đầu và ngực; 8 người chấn thương đầu và chân tay. Hiện các nạn nhân trong vụ tai nạn trên đã được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Tối 14/7, ông Đinh Xuân Phụng - Bí thư Đảng ủy xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, xác nhận một bé trai trên địa bàn bị nước cuốn tử vong.Nạn nhân là cháu Y.T. (8 tuổi, học sinh trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Nâm Nung). Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h chiều cùng ngày, khi trời mưa to, một nhóm trẻ ra tuyến đường trên địa bàn buôn Yok Du chơi đùa. Cháu Y.T. bị rơi xuống mương thoát nước bên đường. Do dòng nước chảy xiết, bé trai này bị cuốn trôi, kẹt vào một cống thoát nước trước cửa nhà dân. Mọi người cứu Y.T. thoát khỏi miệng cống và đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Ngày 14/7, Công an thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã triệu tập và xử lý nhóm thanh thiếu niên chở 4 trên một xe máy, gây náo động đường phố Vũng Tàu. Trước đó, tối 8/7, một nhóm thanh thiếu niên ngồi chung trên xe máy BKS 72C2-…12, không đội mũ bảo hiểm, chạy trên đường Nguyễn An Ninh (phường 7, thành phố Vũng Tàu). Thanh niên ngồi sau cùng còn biểu diễn bằng cách đứng trên yên xe. Qua xác minh, các đối tượng gồm T.T.A (18 tuổi, trú tại phường 9, thành phố Vũng Tàu), Đ.M.Q (18 tuổi), P.N.T và N.T.T (đều 17 tuổi). T.T.A là người điều khiển phương tiện nhưng chưa có giấy phép lái xe. N.T.T là người đứng trên yên xe máy. Nhóm thanh niên bị phạt tổng cộng 5,9 triệu đồng. Ngoài ra, chủ xe cũng bị xử phạt hành chính vì giao xe cho người không đủ điều kiện.

Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần-Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 14/7, trận động đất có độ lớn 3,6 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Trận động đất trên xảy ra vào khoảng 15 giờ 21 phút 45 giây, ngày 14/7, tại tọa độ 14.809 độ Vĩ Bắc-108.185 độ Kinh Đông. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km, không gây rủi ro thiên tai. Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy ra thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23/8/2022.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/7 khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Ngoài ra, từ ngày 15/7 đến ngày 18/7 ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30 mm/24 giờ, cục bộ có nơi trên 80 mm/24 giờ (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).