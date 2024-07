TPHCM triển khai app giúp người dân tương tác với chính quyền

TPO - Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đình Thắng, TPHCM cũng sẽ nhanh chóng đưa vào triển khai ứng dụng di động thống nhất của công dân để giúp người dân tương tác với chính quyền thành phố, nắm thông tin, xử lý TTHC đơn giản và thuận tiện hơn.

Ngày 14/7, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết, thời gian qua chính quyền thành phố rất quyết tâm và nỗ lực trong công tác cải cách hành chính (CCHC) nhằm cải thiện môi trường đầu tư và phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, chuyển đổi số là một trong những giải pháp trọng tâm.

Qua gần 5 năm thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, TPHCM đã triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đến nay, nền hành chính thành phố đã đạt được những kết quả khá tích cực.

Điển hình như các cơ quan hành chính của thành phố hầu như đã xử lý công việc trên môi trường mạng, đồng thời người dân có thể nộp hồ sơ, nhận hồ sơ, theo dõi kết quả xử lý hồ sơ và kết quả xử lý phản ánh kiến nghị của mình trên môi trường mạng. Lãnh đạo thành phố cũng có thể theo dõi quá trình xử lý công việc của các sở, ban ngành, các địa phương trên nền tảng số thông qua hệ thống quản trị thực thi.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở TT&TT thành phố cũng nhìn nhận, chương trình CCHC và chuyển đổi số cũng còn nhiều khó khăn do quy mô và tính chất phức tạp của các lĩnh vực, đồng thời nguồn nhân lực về công nghệ thông tin vừa thiếu vừa chưa đảm bảo yêu cầu thực tiễn.

Ngoài ra, lãnh đạo nhiều nơi giải quyết công việc chưa quyết liệt, cụ thể. Một số đơn vị chưa điều chỉnh quy định kịp thời trên môi trường mạng hoặc chưa chấp hành triệt để các quy định mới về giải quyết công việc hành chính trên môi trường số.

Theo ông Lâm Đình Thắng, trong thời gian tới, chính quyền TPHCM tiếp tục nỗ lực cho công tác CCHC, đưa công việc hành chính lên nền tảng số, giải quyết hoàn toàn trên môi trường mạng vào năm 2025.

Trước mắt thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết TTHC theo 3 hướng: Giải quyết triệt để những vấn đề kỹ thuật; nâng cao tỷ lệ thủ tục trực tuyến toàn trình và hồ sơ được giải quyết toàn trình và khai thác dữ liệu để người dân có thể khai báo đơn giản và chỉ một lần.

Thành phố tập trung xây dựng 5 nền tảng số (hệ thống quản lý đất đai, hệ thống quản lý cấp phép xây dựng, học bạ điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, chương trình quản lý an sinh xã hội).

Ngoài ra, TPHCM sẽ nhanh chóng đưa vào triển khai ứng dụng di động thống nhất của công dân để giúp người dân thành phố tương tác với chính quyền thành phố, nắm bắt thông tin, xử lý TTHC đơn giản và thuận tiện hơn.

Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Võ Thị Trung Trinh cho rằng, để vận hành đồng bộ hệ thống thông tin giải quyết TTHC của thành phố, giải quyết những bất cập còn tồn tại, thành phố cần giải quyết 3 nhóm vấn đề.

Đó là phải trang bị hệ thống máy tính, kết nối mạng cho các cơ sở, đặc biệt là các phường xã, thị trấn giúp đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống mạng của thành phố cũng như Chính phủ.

Bên cạnh đó, Trung tâm Chuyển đổi số phối hợp chặt chẽ với Sở TT&TT, cùng Văn phòng UBND thành phố, Sở Nội vụ và tiếp nhận ý kiến của các sở, ban ngành, quận huyện, người dân để hoàn thiện chương trình này theo hướng đơn giản các thủ tục và giúp thao tác sử dụng của người dân, cán bộ công chức, viên chức khi sử dụng hệ thống.

Đồng thời, TPHCM thực hiện kết nối đồng bộ với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đặc biệt là cơ sở dữ liệu dân cư do Bộ Công an quản lý, cơ sở dữ liệu hộ tịch do Bộ Tư pháp quản lý và hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ đảm nhận.