Bản tin 8H: Bộ GTVT điều động, bổ nhiệm 2 nhân sự quan trọng

TPO - Chiều 10/7, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang trao quyết định điều động, bổ nhiệm 2 nhân sự quan trọng. Cụ thể, ông Nguyễn Việt Cường, Phó Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam được điều động, giao nhiệm vụ Thư ký Bộ trưởng Bộ GTVT. Ông Trần Ánh Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Tối 10/7, nguồn tin từ Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu. Bệnh nhân là B.H.G, sinh năm 1995, có địa chỉ thường trú Yên Phú, Lạc Sơn, Hòa Bình; tạm trú tại thôn Trung Hòa, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang; làm nhân viên quán Internet tại thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh, Hiệp Hòa. Đây là một trong 15 trường hợp (F1) tiếp xúc gần với ca bệnh Moong Thị B (18 tuổi, tạm trú tại thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang). Tiến hành điều tra dịch tễ ca bệnh B.H.G, cơ quan chức năng xác định từ tối 2/7 đến ngày 5/7, tối nào G cũng đi từ phòng trọ đến quán Internet ở thôn Trung Tâm, Hợp Thịnh ngồi ăn cơm cùng bệnh nhân Moong Thị B.

Ngày 10/7, ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, các loại hình thiên tai gây ra nhiều ảnh hưởng, thiệt hại trên địa bàn tỉnh.Qua báo cáo sơ bộ của các địa phương, có khoảng 12.239 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng bởi hạn hán, thiếu nước. Ước tổng giá trị thiệt hại do khô hạn gây ra khoảng 331 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh đã xảy ra 4 đợt mưa lớn kèm theo gió lốc làm 1 người thiệt mạng và thiệt hại khoảng 432 triệu đồng về tài sản. Một số địa phương chịu nhiều thiệt hại về nhà cửa, cây trồng lâu năm do mưa lớn, lốc như Tuy Đức, Đắk Glong, Cư Jút, TP. Gia Nghĩa.

Mới đây, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất mức thu phí cao nhất là 6.000 đồng/km đối với đường cao tốc do nhà nhà nước đầu tư. Cụ thể, mức phí được đề xuất với đường cao tốc có bốn làn xe mức phí thấp nhất là 1.300 đồng/km; cao nhất là 5.200 đồng/km; đường cao tốc có 4 làn xe trở lên mức phí thấp nhất là 1.500 đồng/km; và cao nhất là 6.000 đồng/km, tuỳ từng nhóm, loại phương tiện và tuyến đường. Với mức thu được Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất, theo tính toán sau khi triển khai thu phí đối với các tuyến cao tốc đang khai thác, số phí thu được có thể đạt hơn 3.200 tỷ đồng mỗi năm. Số thu nộp ngân sách Nhà nước là 2.850 tỷ đồng mỗi năm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/7, miền Bắc trở lại trạng thái nắng nóng, tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ, phía nam Sơn La và Hòa Bình. Mức nhiệt cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Hà Nội ghi nhận mức nhiệt cao nhất 33-35 độ C trong hai ngày tới. Thời tiết chủ đạo là nhiều mây, nắng nóng xuất hiện vào giữa trưa và đầu giờ chiều gây cảm giác oi bức, ngột ngạt. Nắng nóng duy trì ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nhưng mức độ gay gắt hơn, phổ biến trong ngưỡng 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 45-50%.

Tối 10/7, Công an quận 12 (TPHCM) đang điều tra, làm rõ vụ cháy nhà làm một người tử vong xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h cùng ngày, người dân địa phương phát hiện căn nhà nằm trong hẻm trên đường Trần Thị Năm (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) xảy ra cháy. Hơn 30 phút sau, đám cháy được dập tắt. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể cháy đen, chưa xác định được danh tính. Ngoài ra, vụ cháy còn làm thiêu rụi, hư hỏng nhiều tài sản bên trong căn nhà. (XEM CHI TIẾT)