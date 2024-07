Bản tin 8H: Vietlott tìm thấy 2 vé trúng độc đắc tiền tỷ

TPO - Vietlott tìm thấy 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 3,5 tỷ đồng.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1057 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 6/7, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định có 2 khách hàng cùng trúng giải Jackpot 2 trị giá 1.767.804.975 đồng. Như vậy, tổng giá trị của giải Jackpot 2 là hơn 3,5 tỷ đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1057 của loại hình xổ số Power 6/55 là 08 - 10 - 12 - 22 - 25 - 55 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 52. Ngoài ra, Vietlott cũng tìm ra 33 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.607 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 32.178 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Tối 6/7, ông Nguyễn Quốc Tùng, Chánh Văn phòng UBND huyện Cẩm Khê (Phú Thọ), xác nhận nạn nhân trong vụ tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào chiều cùng ngày là nạn nhân là ông H.T.H, đang giữ chức Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng thuộc UBND huyện Cẩm Khê. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 16h chiều 6/7, tại Km48+200 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Phúc) xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô 5 chỗ và xe tải. Vụ tai nạn khiến tài xế ô tô 5 chỗ tử vong, xe tải lật chắn ngang đường khiến các phương tiện qua đây bị ùn tắc cục bộ trong gần 2 giờ đồng hồ. Nhân chứng kể lại ô tô 5 chỗ bị mất lái, lao sang làn ngược chiều rồi va chạm với xe tải.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức 16.740 ca tuần tra, kiểm soát giao thông với 64.960 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua tuần tra, kiểm soát giao thông lực lượng công an đã phát hiện, lập biên bản hành chính về trật tự an toàn giao thông 40.697 trường hợp; ra quyết định xử phạt 35.624 trường hợp, chuyển ngân sách nhà nước thu hơn 69,5 tỷ đồng. Sáu tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra 174 vụ tai nạn giao thông, làm chết 101 người, bị thương 111 người; hư hỏng 283 xe ôtô, môtô, xe máy điện. So với cùng kỳ năm 2023, tai nạn giao thông giảm 27 vụ, giảm 29 người chết và giảm 27 người bị thương.

Chiều 6/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hà Giang cho biết đơn vị đang tích cực tìm kiếm một nam thanh niên mất tích trên sông Lô.Trước đó, khoảng 16h30 ngày 5/7, cơ quan chức năng nhận được tin báo, một vụ mất tích do đuối nước xảy ra tại khu vực sông Lô thuộc địa phận Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (Hà Giang). Nạn nhân là anh Mùa Mí G., SN 1999, trú tại xóm Hạ Sơn, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy. Theo thông tin ban đầu, do cầu treo dân sinh sang địa bàn xóm Hạ Sơn bị lũ cuốn sập, anh G. bơi qua sông để về nhà, không may bị nước cuốn trôi mất tích.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/7, nắng nóng xuất hiện nhiều nơi ở miền Bắc, gia tăng về cường độ và vùng ảnh hưởng. Tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ, mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 32-35 độ C. Dù vậy, thời tiết có gió nên không quá oi bức. Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Chiều tối và đêm đề phòng mưa dông. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng gián đoạn.

Chiều 6/7, UBND tỉnh Quảng Trị và liên danh nhà đầu tư T&T - CIENCO 4 tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không (CHK) Quảng Trị. Dự án đầu tư xây dựng CHK Quảng Trị được thực hiện tại các xã Gio Quang, Gio Hải và Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị với quy mô hơn 265 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 50 năm, trong đó thời gian chuẩn bị dự án và đầu tư xây dựng là 24 tháng; thời gian vận hành, thu phí hoàn vốn là 47 năm 2 tháng. Dự kiến đến tháng 7/2026, CHK Quảng Trị được đưa vào khai thác, sử dụng. (XEM CHI TIẾT)