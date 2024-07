Bản tin 8H: Người đàn ông bỏ lại ô tô trên cầu rồi nhảy xuống sông Hồng

TPO - Lực lượng chức năng đang tìm kiếm tung tích người đàn ông bỏ lại ô tô rồi nhảy xuống sông Hồng ở Phú Thọ.

Ngày 2/7, mạng xã hội chia sẻ video ghi cảnh một người đàn ông bỏ lại xe ô tô trên cầu Phong Châu (Phú Thọ) rồi nhảy xuống sông Hồng tự vẫn. Theo phản ánh của người dân, khoảng 14h30 cùng ngày, người đàn ông điều khiển ô tô màu đỏ BKS 19A-28xxx lên giữa cầu Phong Châu rồi dừng xe, trèo qua lan can cầu. Bất chấp được người dân khuyên can, người này vẫn buông tay, nhảy xuống sông. Lãnh đạo xã Phùng Nguyên cho biết bước đầu công an xác định người nhảy cầu là T.H.H (SN 1992, trú tại phường Trưng Vương, TP Việt Trì, Phú Thọ). Cơ quan chức năng đang tìm kiếm tung tích người đàn ông.

Ngày 2/7, UBND thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu Lý A P. (10 tuổi) và Lý A S. (7 tuổi, cùng ở thôn Lao Hàng Chải, xã Hoàng Liên), bị mất tích từ 3 ngày trước. Theo UBND thị xã, chiều 29/6, P. và S. đi bắt cá ở suối thuộc thôn Lao Hàng Chải (xã Hoàng Liên) rồi mất tích. Đến sáng 2/7, lực lượng chức năng tìm thấy 2 cháu tại khu vực trường Tiểu học Lao Chải (xã Hoàng Liên) trong tình trạng ổn định. Nguyên nhân vụ mất tích đang được làm rõ.

HĐND tỉnh Kiên Giang đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối từ An Biên - TP Rạch Giá. Theo lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, điểm đầu của dự án thuộc địa phận xã Tây Yên (huyện An Biên), điểm cuối tại nút giao đường 3/2 và đường Ngô Quang Hớn (TP Rạch Giá). Tổng chiều dài toàn tuyến là 3,71km, trong đó, cầu vượt vịnh Rạch Giá dài khoảng 2,8km. Công trình có tổng mức đầu tư 3.900 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Giai đoạn 2021-2025, dự án được bố trí 1.050 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030 bố trí 2.850 tỷ đồng.

Ngày 2/7, lãnh đạo UBND xã Đạo Trù xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước tại khu vực kênh mương hồ Phân Lân thuộc thôn Phân Lân Thượng. Nạn nhân là hai cháu P.T.M. (14 tuổi) và T.T.H. (12 tuổi), cùng học một trường THCS trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, hai cháu rủ nhau ra khu vực kênh mương hồ Phân Lân chơi. Tại đây, 2 cháu thấy trên bờ kênh có thuyền đánh cá của người dân nên kéo thuyền xuống nước để bơi thuyền, không may thuyền bị lật khiến 2 cháu bị đuối nước. Lúc được vớt lên, 2 cháu đã tử vong.

Ngày 2/7, trên địa bàn Hà Nội xảy ra vụ sét đánh khiến một người tử vong. Theo đó, khoảng 17h cùng ngày, tại khu vực huyện Quốc Oai xuất hiện mây dông kéo đến bao phủ bầu trời. Nhiều tia sét đánh xuống mặt đất. Lúc này, chị H. (SN 1982, cô giáo Trường Mầm non xã Cấn Hữu, Quốc Oai) bị sét đánh trúng khi đang lùa đàn vịt ngoài đồng. Công an xã Cấn Hữu cho biết, cô giáo đang trong thời gian nghỉ hè nên thường xuyên hỗ trợ gia đình chăm nom trang trại ở cánh đồng của xã.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 3/7 đến sáng 4/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Đồng bằng Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ chiều 4/7, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng giảm dần. Ngày 3/7, Nghệ An đến Quảng Ngãi nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ 4/7, nắng nóng suy ở khu vực này có thể giảm dần.