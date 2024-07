Bản tin 8H: Bộ Thông tin và Truyền thông điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo

TPO - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại Văn phòng Bộ, Vụ Khoa học Công nghệ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục An toàn thông tin; Cục Tần số vô tuyến điện; Cục Công nghiệp CNTT và Truyền thông (Công nghiệp ICT); Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Ngày 1/7, Bộ TT&TT tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, ông Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục An toàn thông tin; ông Lê Thái Hòa, Thư ký Bộ trưởng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, đồng thời được giao nhiệm vụ phụ trách, điều hành Cục Tần số Vô tuyến điện; bà Hoàng Thị Phương Lựu, Chánh Văn phòng Bộ, được giao kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Thư ký Bộ trưởng; ông Nguyễn Khắc Lịch, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, được điều động và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Công nghiệp ICT; Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Đinh Quang Trung phụ trách điều hành Vụ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; bổ nhiệm lại ông Nguyễn Nguyên giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Chiều 1/7 Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Trà Vinh tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy BĐBP Trà Vinh. Tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Oanh, Phó Chính ủy được giao phụ trách công tác chính trị bàn giao nhiệm vụ công tác chính trị cho Đại tá Mai Văn Yên. Trước đó, từ tháng 1/12024, Đại tá Đỗ Hữu Lộc, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Trà Vinh nghỉ chờ hưu theo chế độ. Theo đó, công tác Đảng được giao lại cho Đại Nguyễn Đức Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh phụ trách; công tác chính trị được giao lại cho Đại tá Trần Văn Oanh, Phó Chính ủy BĐBP phụ trách. Trước đó, ngày 26/6, thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao Quyết định bổ nhiệm Đại tá Mai Văn Yên, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Trà Vinh giữ chức vụ Chính ủy BĐBP Trà Vinh.

Tối 1/7, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Xuân Lộc khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc 2 người tử vong bất thường bên trong một căn nhà trên địa bàn xã Suối Cát. Vào chiều cùng ngày, người dân phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ một căn nhà gần cầu Suối Cát, thuộc xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc. Sau khi phá cửa vào trong, công an phát hiện tại phòng ngủ có thi thể một cặp nam - nữ. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông Đ.T.D (SN 1979) và bà N.T.B.L (SN 1974, cùng quê Bình Thuận).

Ngày 1/7, lực lượng chức năng TP Thủ Đức (TP HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan tìm kiếm bé trai mất tích khi chơi ở bờ sông Sài Gòn.Chiều 30/6, bé B. (5 tuổi) cùng bé gái T. (7 tuổi, chị họ bé B.) chơi và tắm ở đoạn bờ sông Sài Gòn, ngay cầu sắt Bình Lợi cũ. Đến chiều tối cùng ngày, hai chị em lên bờ đi về. Tuy nhiên, bé B. sau đó quay lại bờ sông. Bé T. không nói sự việc với ai. Trưa 1/7, do không thấy bé B., bé T. kể lại sự việc cho những người hàng xóm. Họ chạy đến thì thấy áo bé B. treo ở cầu sắt Bình Lợi cũ, nghi em bị té sông nên báo lực lượng chức năng.

Khoảng 17h35 ngày 1/7, trong lúc làm nhiệm vụ tại phía bắc cầu Chương Dương, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), tổ công tác Đội CSGT số 1, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) nhận được tin báo từ người dân có người định nhảy cầu tự tử. Tổ công tác sau đó phát hiện một người đàn ông đầu húi cua, cởi trần đã trèo qua lan can cầu định nhảy xuống. Qua quá trình khuyên nhủ, người đàn ông từ bỏ ý định tự vẫn. Thông tin ban đầu, người đàn ông là N.V.V (SN 1980, ở phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), có 1 vợ và 3 con. Nguyên nhân nghĩ quẩn do buồn chán trong cuộc sống.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/7, nắng nóng có dấu hiệu suy giảm ở miền Bắc, chỉ còn xuất hiện ở đồng bằng với mức nhiệt cao nhất 35-37 độ C. Thời tiết khu vực oi nóng nhưng không quá khó chịu. Từ chiều tối 2/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm. Tại Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ, mưa dông cũng xuất hiện từ chiều tối 2/7 nhưng lượng nhỏ hơn, phổ biến 15-30mm. Tình trạng này kéo dài hết ngày 4/7, khiến nắng nóng chấm dứt. Trung Bộ vẫn nắng nóng gay gắt 35-38 độ C.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các quyết định nghỉ hưu từ 1/7/2024 đối với một Thứ trưởng Bộ Nội vụ và 3 cán bộ mang quân hàm cấp tướng thuộc Bộ Quốc phòng. Theo đó, ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/7/2024.