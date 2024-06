Bản tin 8H: Trưởng công an phường tử nạn lúc tập thể dục

TPO - Trưởng Công an phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tử vong sau khi bị xe tải tông trong lúc đi tập thể dục.

Ngày 28/6, một lãnh đạo UBND thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) xác nhận Trung tá H.V.Q. (42 tuổi) - Trưởng Công an phường Hải Cảng, qua đời do tai nạn giao thông.Theo đó, vào khoảng 5h25 cùng ngày, Trung tá H.V.Q. đi bộ tập thể dục trên đường Hoa Lư (phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn), bất ngờ chiếc xe tải (chưa rõ danh tính người điều khiển) chở rau củ đi cùng chiều, tông trúng người. Cú tông mạnh khiến Trung tá H.V.Q. bị văng ra xa, đập đầu mạnh xuống đường, gây chấn thương nặng. 15h cùng ngày, nạn nhân qua đời do chấn thương quá nặng.

Chiều 28/6, thông tin từ Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), nhằm tạo điều kiện cho các rạn san hô có thời gian phục hồi tự nhiên trở lại sau khi bị tẩy trắng, Vườn quốc gia Côn Đảo quyết định tạm dừng các hoạt động bơi lội, lặn xem san hô trong một số hợp phần bảo tồn biển từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9/2024.Các địa điểm tạm dừng gồm: Vịnh Côn Sơn (trừ vùng đệm), Hòn Trác Lớn, Hòn Trác Nhỏ, Hòn Tài, Hòn Thỏ, Hòn Bông Lan, Hòn Bảy Cạnh, Hòn Cau, Mũi Tàu Bể, Đầm Tre, Hòn Trứng, Bãi Ông Cường, Bãi Sạn, Bãi Đất Thắm, Bãi Bàn, Ông Đụng, Ông Câu, Hòn Tre Nhỏ, Hòn Tre Lớn, Đầm Quốc - Hòn Bà và Hòn Vung.

Tối 28/6, ông Trần Quốc Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) xác nhận một vụ đuối nước khiến 3 học sinh tiểu học ở địa phương này tử vong. Trước đó, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, cháu Cao Thùy D. (SN 2014, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Xuân Lãnh 2, huyện Đồng Xuân) rủ Cao Thị Hồng D. (SN 2016), Nguyễn Thanh Th. (SN 2014), Nguyễn Thanh Tr. (SN 2012), Cao Minh Kh. (SN 2017) và Đoàn Tiểu V. (SN 2015, cùng trú ở thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh) đến vực nước phía sau xóm lò Gạch ở địa phương để tắm. Đến khoảng 10h40, 3 cháu D., D., Th. bị đuối nước. Những cháu còn lại chạy vào phía xóm nhà gần đó báo tin cho người dân. Đến 12h30 mới vớt được thi thể các nạn nhân.

Báo cáo mới nhất của Bộ NN&PTNT, tính đến hết tháng 6 năm nay, cả nước thu hoạch 3,48 triệu ha lúa, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái; năng suất bình quân 67,1 tạ/ha, tăng 0,7 tạ/ha; sản lượng trên diện tích đã thu hoạch đạt 23,3 triệu tấn, tăng 1,6%. Theo đó, nước ta đã xuất khẩu 4,68 triệu tấn gạo các loại, thu về 2,98 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2023, xuất khẩu gạo chỉ tăng 10,4% về lượng nhưng tăng mạnh 32% về giá trị do giá xuất khẩu mặt hàng này neo ở mức cao. Báo cáo cũng nêu rõ, gạo nằm trong top 5 mặt hàng của ngành nông nghiệp có thặng dư thương mại cao khi đạt 2,31 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Tức, chỉ trong nửa đầu năm nay, nước ta phải chi ra khoảng 670 triệu USD để nhập khẩu gạo.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/6, miền Bắc trở lại với tình trạng nắng nóng khi nền nhiệt tăng nhanh ở khu vực đồng bằng và trung du. Mức nhiệt cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên hứng chịu nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt 35-38 độ C. Nhiều nơi có thể ghi nhận nhiệt độ cao trên 39 độ C. Tình trạng oi nóng duy trì ở các khu vực này từ 11h đến 17h trong ngày. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ khả nắng kéo dài trong nhiều ngày tới, trong khi ở Bắc Bộ duy trì hết ngày 1/7.

Chiều 28/6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An đã công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 1331, Ban Bí thư bổ nhiệm bà Đinh Thị Mai - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương - giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 28/6, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An đã trao Quyết định số 1311 của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Đông giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Đông sẽ thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La, để nhận nhiệm vụ mới. (XEM CHI TIẾT)