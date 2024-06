Bản tin 8H: Truy nã tài xế xe tải gây tai nạn khiến 3 người tử vong

TPO - Sau khi điều khiển xe gây tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, Bùi Ngọc Hải bỏ trốn khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã đối với tài xế này.

Tối 24/6, Thượng tá Phan Ngọc Tố - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đã ký quyết định truy nã đặc biệt với đối tượng Bùi Ngọc Hải (SN 1985, trú tỉnh Hà Nam).Hải là tài xế điều khiển xe tải mang biển số 29H - 889.60 gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 3 người tử vong tại Km533+050 quốc lộ 1 ở xã Cẩm Thịnh (huyện Cẩm Xuyên), xảy ra vào ngày 8/6. Sau khi húc vào đuôi xe tải do anh Nguyễn Văn H. (SN 1992, trú tại xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên) điều khiển dẫn đến tai nạn liên hoàn khiến 3 người trên xe anh H. tử vong, Bùi Ngọc Hải rời khỏi hiện trường. Ngày 12/6, Bùi Ngọc Hải bị Công an huyện Cẩm Xuyên khởi tố về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tối 24/6, Công an thành phố Hà Nội phát đi thông báo liên quan đến cấp căn cước công dân mới từ ngày 1/7/2024.Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, để chuẩn bị điều kiện cấp Căn cước cho công dân theo Luật Căn cước số 26/2023/QH15, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2024, Công an thành phố Hà Nội tạm ngừng việc thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân từ ngày 25/6/2024 đến ngày 30/6/2024. Từ ngày 1/7/2024, lực lượng chức năng của Công an thành phố Hà Nội tiếp tục thu nhận, thực hiện việc cấp Căn cước công dân theo quy định.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25-26/6, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp diễn trạng thái mưa vừa, mưa to và dông. Vùng mưa lớn được mở trên diện rộng, lượng phổ biến 50-120mm, có nơi trên 200mm. Riêng Bắc Trung Bộ 30-70mm, có nơi trên 120mm. Mưa dông khiến nền nhiệt giảm. Hà Nội duy trì trạng thái mát mẻ, oi nóng nhẹ về trưa và chiều với mức nhiệt cao nhất 31 độ C. Từ chiều và đêm 26/6, mưa lớn ở Bắc Bộ khả năng giảm dần. Chiều tối và tối ngày 25/6, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Chiều 24/6, ông Lang Xuân Chính - Chủ tịch UBND xã Châu Bính (huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai anh em ruột tử vong.Theo đó, khoảng 13h trưa cùng ngày, cháu Quang Đại Nam (11 tuổi, trú xã Châu Bính) và em gái Quang Mộng Kiều (7 tuổi) cùng một nam sinh gần nhà ra khu vực sông Hiếu tắm. Trong lúc tắm, cháu Kiều không may bị sẩy chân vào vùng nước sâu, bị dòng nước cuốn trôi. Thấy vậy, Nam lao ra để cứu em gái nhưng bất thành khiến cả 2 bị nước cuốn ra giữa dòng sông. Đến chiều tối cùng ngày, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể cả 2 nạn nhân. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 24/6, Kỳ họp thứ 37 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI đã ra quyết định kỷ luật đối với ông Hồ Cao Khải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai bằng hình thức khiển trách. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy trong thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự (tháng 2/1993), ông Hồ Cao Khải có vi phạm và bị thi hành kỷ luật quân đội nhưng sau đó không kê khai vào sơ lược lý lịch khi xin đi công tác và lý lịch của người xin vào Đảng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy sở Tài nguyên và Môi trường và ông Hồ Cao Khải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc tham gia công tác cán bộ. (XEM CHI TIẾT)

Tối 24/6, nguồn tin riêng cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy Nhơn Trạch đã họp vào chiều cùng ngày và thống nhất báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai về việc phân công tạm thời ông Nguyễn Thế Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch phụ trách, điều hành công việc tại UBND huyện thay bà Nguyễn Thị Giang Hương.Đây là lần thứ hai trong vòng 2 tháng qua, ông Phong được phân công tạm thời điều hành UBND huyện. Lần trước, ông Phong được phân công phụ trách, điều hành UBND huyện do bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch UBND huyện xin nghỉ phép sau khi bị lừa đảo hơn 170 tỷ đồng. Vừa qua, bà Nguyễn Thị Giang Hương đã bị kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch do vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập. (XEM CHI TIẾT)