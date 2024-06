Bản tin 8H: Nữ Chánh án TAND tỉnh Kon Tum thôi chức sau khi bị kỷ luật

TPO - Sau khi bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo, bà Đỗ Thị Kim Thư đã được cho thôi giữ chức Chánh án TAND tỉnh Kon Tum, chờ nghỉ hưu trước tuổi.

Chiều 20/6, TAND Tối cao đã công bố quyết định của ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao về việc cho bà Đỗ Thị Kim Thư thôi giữ chức Chánh án TAND tỉnh Kon Tum, nghỉ công tác chờ nghỉ hưu trước tuổi. Thời gian bà Đỗ Thị Kim Thư thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác chờ nghỉ hưu bắt đầu từ ngày 20/6/2024. Trước đó, tại Kỳ họp thứ 39 vào tháng 4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Đỗ Thị Kim Thư, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh Kon Tum. Sau khi bà Thư thôi giữ chức vụ, TAND Tối cao đã công bố, trao quyết định bổ nhiệm ông Hà Viết Toàn, Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án TAND tỉnh Gia Lai giữ chức Chánh án TAND tỉnh Kon Tum.

Khoảng 20h ngày 20/6, người dân phát hiện một phụ nữ nằm bất động dưới chân tòa nhà trong ngõ 180 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm. Một người chứng kiến vụ việc cho biết nạn nhân khoảng hơn 40 tuổi, nghi vấn rơi từ tầng cao của tòa nhà bên cạnh xuống đường. Công an phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, đã tiếp nhận vụ việc. Lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra nguyên nhân và danh tính nạn nhân.

Liên quan đến vụ quán bún chả bị tố rửa thịt bằng nước than, ngày 20/6, lãnh đạo UBND phường Văn Miếu (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết chính quyền đã thành lập đoàn công tác đến kiểm tra thực tế quán bún chả trên phố Quốc Tử Giám.Tại buổi làm việc, chủ quán là bà H.T.P. (63 tuổi, phường Văn Chương, quận Đống Đa) cho biết trong lúc nướng, có miếng chả thịt từ vỉ nướng rơi vào khay hứng mỡ nên gắp lại miếng chả vào vỉ nướng để tiếp tục nướng chín. Bà P. phủ nhận việc rửa thịt bằng nước than, nước mỡ và nước rửa chén. Cuối cùng, bà P. bị xử phạt 3,5 triệu đồng cho 3 lỗi, gồm: không có tủ kính để bảo quản hàng (750.000 đồng), không đeo găng tay trong khi chế biến (750.000 đồng) và không có giấy khám sức khỏe của người lao động (2.000.000 đồng).

Chiều 20/6, Ủy ban Nhân dân xã Ya Ly, huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) đã có báo cáo tình hình cá nuôi lồng bị chết tại lòng hồ thủy điện Ialy với tổng lượng cá chết là hơn 25 tấn, thiệt hại khoảng 3,8 tỷ đồng. Cụ thể, toàn bộ số cá trên được nuôi tại 20 lồng thuộc bốn hộ dân sinh sống tại làng Chờ, xã Ya Ly. Số cá này người dân tự đầu tư nuôi và có một mô hình do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Sa Thầy triển khai. Theo nhận định của Ủy ban Nhân dân xã Ya Ly, nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá nuôi trong lồng bè của người dân bị chết do mực nước lòng hồ xuống nhanh cộng với việc trời có mưa lớn khiến nước bị đục, cá bị sốc nước, thiếu oxy và ngợp nước.

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố ghi nhận 30 ca mắc ho gà. Trong đó, 90% ca bệnh ở trẻ dưới 5 tuổi và 40% ca bệnh ở trẻ dưới 2 tháng tuổi - độ tuổi chưa đủ để tiêm mũi đầu tiên trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. Tất cả trẻ bị ho gà đều có mẹ chưa tiêm hoặc chưa rõ tiền sử tiêm chủng ho gà. Bác sĩ chuyên khoa I Trần Ngọc Lưu - Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 - cho biết mỗi năm, bệnh viện đều ghi nhận các ca mắc bệnh rải rác. Tuy nhiên năm nay, số ca mắc và nhập viện vì ho gà cao hơn các năm trước, trong đó nhiều ca chuyển nặng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/6, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa rào kèm dông 20-50mm. Một số nơi mưa to đến rất to trên 100mm, tập trung vào chiều và đêm. Mưa rào và dông, cục bộ mưa lớn ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23/6. Ngày 21/6, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vẫn ghi nhận nắng nóng gay gắt 36-39 độ C, có nơi cực kỳ gay gắt trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40-45%. Khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có nắng nóng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Tình trạng này kéo dài hết ngày 22/6, sau đó nền nhiệt các khu vực giảm dần.