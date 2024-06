Bản tin 8H: Làm rõ clip cô gái bị ‘vong nhập’ trong khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng

TPO - Cơ quan chức năng TP Uông Bí (Quảng Ninh) đã xác minh clip cô gái bị cho là "vong nhập" ở chùa Ba Vàng gây bức xúc dư luận những ngày qua.

Ngày 19/6, lãnh đạo TP Uông Bí cho biết, UBND Thành phố vừa thông tin về kết quả làm việc với ông Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì chùa Ba Vàng về clip cô gái bị cho là "vong nhập" ở chùa Ba Vàng. Theo đó, một số trang mạng xã hội đăng tải clip được cho là trong khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng. Trong clip xuất hiện hình ảnh cô gái có những biểu hiện lạ như co giật, choáng váng không kiểm soát được cơ thể do "vong nhập”. Sau đó, ông Thích Trúc Thái Minh giải thích đó là nghiệp từ kiếp trước. Qua làm việc, Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh cho biết đoạn clip trên không phải của khoá tu mùa hè năm 2024 và chùa không đăng tải clip trên. Thành phố Uông Bí yêu cầu chùa Ba Vàng báo cáo về các clip ghi lại các nội dung đã thuyết giảng tại khoá tu mùa hè năm 2024 gửi về UBND thành phố và Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Uông Bí.

Chiều 19/6, đại diện Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn cản một người phụ nữ có hành vi nhảy cầu Chương Dương tự vẫn.Khoảng 16h10 cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 1 nhận được tin báo có người phụ nữ để lại xe máy BKS 99B1-412.xx trên cầu Chương Dương, rồi có ý định nhảy sông tự vẫn. Ngay sau đó, CSGT đã tới hiện trường, kịp thời khống chế người phụ nữ và khuyên can người này bình tâm trở lại. Tại trụ sở công an, danh tính người phụ nữ được xác định là N.T.L. (SN 1986, quê Bắc Ninh).

Tối 19/6, Viện Vật lý địa cầu phát thông báo trận động đất cường độ 3.4 xảy ra tại khu vực huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Trận động đất này xảy ra lúc 17 giờ 57 phút 11 giây, tại tọa độ 15,046 độ vĩ Bắc, 108,13 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, thuộc khu vực huyện Nam Trà My. Trước đó 1 giờ, một trận động đất khác có cường độ 3.8 cũng xảy ra tại khu vực huyện Nam Trà My. Gần khu vực trên, lúc 16 giờ 40 phút 56 giây cùng ngày, trận động đất có cường độ 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,012 độ vĩ Bắc, 108,189 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Mới đây, Chủ tịch UBND quận 1 (TP HCM) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H.T.A.D (SN 2003, ngụ quận 12, là chủ hộ kinh doanh Mina Dating Cafe, đóng tại lầu 7 của một toà nhà ở đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành).UBND quận 1 xử phạt hành chính tổng số tiền là 18,25 triệu đồng về các hành vi vi phạm giao kết hợp đồng lao động không bằng văn bản với người lao động làm công việc có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên; vi phạm kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; không tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định. Mina Dating Cafe trước đó gây bức xúc dư luận khi tổ chức hẹn hò giấu mặt rồi sử dụng kính 1 chiều để gây hại cho nữ giới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/6, miền Bắc bước vào cao điểm của đợt nắng nóng khi nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Nắng nóng gay gắt vẫn tập trung ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Hòa Bình, bắt đầu lan rộng ra các tỉnh miền núi và trung du. Mưa dông về tối và đêm vẫn kéo dài trong nhiều ngày tới ở miền Bắc. Mưa xuất hiện sau thời điểm nắng nóng gay gắt trong ngày gây ra hiện tượng dông nhiệt. Người dân nên tìm chỗ tránh trú khi cơn dông xuất hiện đi kèm gió giật mạnh, sấm sét. Tại Trung Bộ, nắng nóng gay gắt cũng được dự báo tiếp diễn trong nhiều ngày tới với mức nhiệt cao nhất 36-39 độ C.

Ngày 19/6, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Anh Thi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng; bổ nhiệm ông Trần Cao Vinh, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó Giám đốc Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; bổ nhiệm lại ông Phạm Bảo Sơn giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 19/6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với 2 nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Cụ thể, tại Quyết định số 532/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Lê Viết Chữ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã thi hành kỷ luật về đảng. Tại Quyết định số 533, Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Cao Khoa do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng. (XEM CHI TIẾT)