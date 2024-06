Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Lê Thành Long thêm nhiệm vụ

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long làm Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 527/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long làm trưởng Ban chỉ đạo; Phó trưởng Ban thường trực là Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Các Phó trưởng Ban: bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT; bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế. Trước đó, ngày 29/1/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 157/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển.

Ngày 18/6, mạng xã hội chia sẻ đoạn video một cô gái liều lĩnh lao ra giữa đường ray tạo dáng khi tàu hỏa đang tới. Đoạn video được quay tại phố cà phê đường tàu đoạn qua Phùng Hưng (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào sáng 17/6. Khi đoàn tàu đến, một cô gái bất ngờ lao ra, đứng trên đường ray tạo dáng. Người đàn ông đứng bên đường đã lao đến kéo cô gái vào vỉa hè trước khi tàu hỏa chạy đến. Chiều 18/6, đại diện Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đã nắm được thông tin sự việc, đồng thời chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, truy tìm cô gái này. UBND phường Hàng Bông đã lập biên bản đối với ông P.N.H. (trú số 5 Trần Phú, phường Hàng Bông) về hành vi vi phạm không có đăng ký kinh doanh. Mức phạt theo quy định là 7,5 triệu đồng.

Ngày 18/6, đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết sau khi có thông tin lộ đề thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội, Công an Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Kết quả cho thấy đây là thông tin giả, sai sự thật. Công an cũng đã làm việc với chủ các tài khoản mạng xã hội đưa thông tin sai sự thật và sẽ đánh giá mức độ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đối tượng tung tin giả được xác định gồm 2 nhóm, nhóm "học sinh Hà Nội" và nhóm "Đồng hành HSG tiếng Anh". Cơ quan công an đã làm việc với các nhóm này để làm rõ nguồn tin từ đâu, từ đó đưa ra cảnh báo cho học sinh và người dùng mạng xã hội không lan truyền các thông tin chưa kiểm chứng, thông tin giả.

Chiều 18/6, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ cháy ngôi nhà 2 tầng tại số nhà 43, đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai, TP Bắc Giang, khiến 3 người tử vong vào sáng sớm 16/6. Cơ quan công an cho biết nguồn lửa xuất phát từ khu phòng chứa đồ cạnh cầu thang và nhà vệ sinh ở tầng 1, có nhiều vật dụng là đồ nhựa. Nguyên nhân cháy là do đường dây điện chuyển nguồn cho điều hòa nhiệt độ ở tầng 2 bị quá tải, gây chập cháy ở phòng chứa đồ cạnh cầu thang ở tầng 1. Khi cháy, các thành viên trong gia đình đều đang ngủ nên không phát hiện kịp thời, khói và nhiệt từ tầng 1 bốc lên tầng 2 khiến các nạn nhân ngạt thở và tử vong.

Ngày 18/6, trên địa bàn xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang xảy ra trường hợp tử vong do bị sét đánh. Theo đó, khoảng 5h sáng cùng ngày, bà Lầu Thị M (SN 1963, trú tại thôn Lũng Lừ A, xã Lũng Pù) đang nhóm lửa trong bếp để nấu cơm thì bị sét đánh tử vong tại chỗ. Nhận được thông tin, lãnh đạo UBND huyện Mèo Vạc và xã Lũng Pù, cùng các lực lượng chức năng đã đến động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/6, nắng nóng tiếp tục lan rộng ra nhiều nơi ở miền Bắc với mức nhiệt cao nhất 36-38 độ C, có nơi nóng gay gắt trên 38 độ C. Trọng tâm khu vực ghi nhận nền nhiệt cao vẫn nằm ở đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Hòa Bình. Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nền nhiệt cao rơi vào khung giờ 10h-18h. Tình trạng trên còn kéo dài trong nhiều ngày tới với cao điểm nắng nóng tập trung trong ngày 20-21/6.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 528/QĐ-TTg ngày 18/6 của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Vũ Chí Giang do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định thi hành kỷ luật số 1486-QĐ/UBKTTW ngày 14/5/2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.