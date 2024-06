Bản tin 8H: Phó Viện trưởng VKSND huyện từng bị tố ‘vòi tiền’ xin thôi chức

TPO - Sau khi bị kỷ luật liên quan đến vụ việc bị tố cáo có hành vi "vòi tiền" để người nhà của người tố cáo được tại ngoại, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, đã xin thôi giữ chức vụ và được đồng ý.

Ngày 17/6, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) Tối cao đã chấp thuận cho ông Phạm Tấn Nữa, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau), thôi giữ chức vụ theo nguyện vọng.Trước đó, ông Phạm Tấn Nữa bị ông T. (63 tuổi, ngụ thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển) tố cáo có hành vi "vòi tiền" để con gái ông là L.T.T (36 tuổi) được tại ngoại khi bị bắt tạm giam về hành vi đánh bạc vào tháng 4/2023. Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh không đủ cơ sở kết luận có hành vi nhận hối lộ, nhưng có vi phạm quy trình, quy định của ngành. Từ đó, Công an tỉnh Cà Mau đã xử lý kiểm điểm trách nhiệm, kỷ luật 10 cán bộ liên quan. Phía VKSND tỉnh Cà Mau cũng xử lý trách nhiệm một kiểm sát viên của huyện Ngọc Hiển.

Ngày 17/6, tại cầu vượt Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra vụ việc người đàn ông nhảy từ trên cầu xuống đất, tử vong.Theo nhân chứng tại hiện trường, vào khoảng hơn 9h cùng ngày, một người đàn ông mặc áo trắng, quần đùi đi lên gần giữa cầu vượt, trèo lên lan can và nhảy xuống đất. Lực lượng chức năng đang xác định nhân thân của người đàn ông. Hiện, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm thụ lý vụ việc nêu trên.

Ngày 17/6, lãnh đạo UBND quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, thông tin về vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn phường Hòa Thọ Tây. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, nhóm 5 thanh thiếu niên tuổi từ 10 đến 14, rủ nhau ra hồ tự nhiên nằm trong khu vực hồ Đá Trắng phường Hòa Thọ Tây tắm. Trong lúc tắm hồ, em L.D.T. (10 tuổi) và N.Q.T. (14 tuổi, cùng trú phường Hòa Thọ Tây) không may bị đuối nước. Một thiếu niên trong nhóm nhanh chóng chạy đi gọi người dân gần đó ứng cứu nhưng 2 nạn nhân tử vong. Thi thể hai nạn nhân được tìm thấy cách nhau 20 phút.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/6, nắng nóng tiếp diễn ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nắng nóng tiếp tục gia tăng ở nhiều nơi trong 2-3 ngày tới, duy trì mức nhiệt phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Những nơi khác ở Bắc Bộ và từ Bình Định đến Ninh Thuận cũng xuất hiện nắng nóng 35-37 độ C. Ngày 18/6, Hà Nội ghi nhận mức giảm nhiệt nhẹ xuống ngưỡng 34-36 độ C. Thời tiết vẫn oi bức nhưng cảm giác dễ chịu hơn so với một ngày trước, nắng nóng chỉ duy trì trong khung giờ 12h-16h. Đến ngày 19/6, nắng nóng gay gắt tái diễn ở thủ đô với mức nhiệt tăng cao trên 38 độ C.

Chiều 17/6, nhận thấy một cô gái vào nhà vệ sinh của bến xe Bắc Phan Thiết (Bình Thuận) với thời gian lâu nhưng chưa thấy ra, người bán hàng gần đó tri hô cùng bảo vệ vào kiểm tra và đập cửa, yêu cầu cô gái mở cửa. Khi cửa mở, mọi người phát hiện cô gái bê bết máu với nhiều vết cắt ở tay, đùi cùng con dao trên tay. Sau khi được sơ cứu ban đầu, nạn nhân được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu. Cô gái cho biết tên C., đến từ quận 7, TP HCM, ra Phan Thiết du lịch cùng bạn trai. (XEM CHI TIẾT)

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh nước cống đen sì, hôi thối chảy xuống bãi biển Sầm Sơn. Ngày 17/6, đại diện lãnh đạo UBND TP Sầm Sơn cho biết, kết quả kiểm tra cho thấy, trước khi có hiện tượng nước thải chảy ra ngoài bãi biển 1 ngày, do bị mất điện, nên hệ thống trạm bơm nước thải dừng hoạt động, khiến nguồn nước bị ùn ứ, tràn ra bãi biển. Kết quả kiểm tra cũng cho thấy, một số hộ dân, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh xả nước thải ra hệ thống cửa thu gom nước mưa, khiến chảy ra khu vực cống ở bãi biển. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 17/6, nói về nguyên nhân một nữ sinh ở TP Châu Đốc "mất tích bí ẩn" khi đi thi vào lớp 10, đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, thông tin với báo chí rằng nữ sinh này trình bày do áp lực gia đình nên muốn nghỉ học nhưng cha mẹ không cho. Do đó, ngay kỳ thi vào lớp 10, nữ sinh này đã đi lên huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) thuê trọ một mình rồi xin làm phục vụ ở quán ăn. Nguyện vọng của nữ sinh là không muốn về nhà nên cán bộ trong tổ công tác đã động viên để ổn định tâm lý. Sau khi cán bộ trong tổ công tác vận động, nữ sinh này đồng ý trở về nhà. (XEM CHI TIẾT)