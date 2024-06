Bản tin 8H: Cô gái ôm gấu bông nghi tự tử ở hồ Mật Sơn

TPO - Một cô gái nghi tự tử ở hồ Mật Sơn (Hải Dương) trên tay vẫn còn ôm một con gấu bông. Người này có tiền sử mắc bệnh trầm cảm.

Tối 14/6, lãnh đạo UBND phường Sao Đỏ (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) xác nhận trên địa bàn có một cô gái nghi tự tử ở hồ Mật Sơn do trầm cảm. Theo đó, khoảng 19h30 cùng ngày, thi thể chị Đ.N.V. (sinh năm 1993, ở khu dân cư Thái Học 3, phường Sao Đỏ) được phát hiện dưới hồ Mật Sơn. Khi được đưa lên bờ, chị V. vẫn ôm con gấu bông trên tay. Chị V. có tiền sử mắc bệnh trầm cảm, vừa được gia đình đón từ bệnh viện về nhà sáng cùng ngày.

Chiều 14/6, sân bay Cần Thơ đón ba chuyến bay divert (chuyển hướng) do thời tiết xấu tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ba chuyến bay đáp xuống sân bay Cần Thơ đến từ ba thành phố Huế, Vinh và Phú Quốc, lần lượt gồm: VJ305 hạ cánh vào lúc 16h15; VN1265 hạ cánh lúc 16h25; VN1826 hạ cánh lúc 16h48. Sau khi thời tiết ở sân bay Tân Sơn Nhất trở lại bình thường, đủ điều kiện để máy bay hạ cánh, các chuyến bay này nạp thêm nhiên liệu và đã quay về Tân Sơn Nhất.

Ông Lê Minh Lập - Chủ tịch UBND xã Lang Thíp, huyện Văn Yên (Yên Bái) cho biết vào khoảng 8h10 ngày 14/6, trong khi san gạt đất nền nhà, gia đình ông Nguyễn Văn Tú ở thôn Nghĩa Dũng, xã Lang Thíp, phát hiện một vật thể nghi là bom. Xem xét sơ bộ ban đầu, lực lượng chức năng ghi nhận đây là loại bom thả trong chiến tranh đánh phá miền Bắc vào những năm 1968 - 1970. Theo cán bộ Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, vỏ bom còn tốt, đường kính 0,42m, chiều dài 1,2 m, có trọng lượng 340 kg, là loại bom phá, nằm sâu dưới đất khoảng 2m. Quả bom đã được bàn giao cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Lang Thíp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/6, mưa dông trở lại miền Bắc, kéo dài đến sáng 16/6. Tổng lượng mưa trong cả đợt phổ biến 40-100mm, có nơi trên 150mm. Thời gian mưa lớn tập trung về đêm và sáng. Tại Hà Nội, mưa rào và dông có thể xuất hiện sáng sớm và chiều tối 15/6 nhưng lượng không quá lớn. Khu vực có nắng gián đoạn trong ngày với mức nhiệt cao nhất 33-35 độ C, giảm 2 độ C so với một ngày trước. Cảm giác oi nóng vẫn còn nhưng không quá khó chịu. Từ chiều 16/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp diễn đợt mưa mới kéo dài đến khoảng ngày 21/6, cục bộ có nơi mưa to. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông tiếp tục được dự báo xuất hiện dịp cuối tuần, tập trung về chiều và đêm. Trong khi đó, Trung Bộ duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ C.

Chiều 14/6, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ công bố quyết định tuyển dụng công dân vào phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân đối với thân nhân hai liệt sĩ công an hy sinh trong vụ khủng bố xảy ra tại huyện Cư Kuin ngày 11/6/2023.Đó là chị Trần Thị Sen (vợ liệt sĩ Hoàng Trung) và chị Phạm Thị Như Phương (vợ liệt sĩ Hà Tuấn Anh). Chị Sen được vào làm việc tại Công an xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột. Chị Phương vào làm việc tại Công an xã Đray Bhăng, huyện Cư Kuin. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 14/6, Huyện ủy Trảng Bom (Đồng Nai) quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Lương Thị Lan, Phó chủ tịch UBND huyện Trảng Bom (Đồng Nai), do liên quan đến sai phạm vụ xây dựng trái phép 680 biệt thự, nhà liền kề tại khu dân cư Tân Thịnh. Dự án do Công ty Cổ phần LDG làm chủ đầu tư. Theo đó, với vai trò phó chủ tịch huyện phụ trách lĩnh vực đất đai, từ tháng 6/2016 đến tháng 11/2019, bà Lan thiếu trách nhiệm, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm pháp luật về đất đai tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, gây hậu quả nghiêm trọng. Bà cũng để xảy ra sai phạm trong quản lý, chỉ đạo một số dự án bất động sản, du lịch trên địa bàn. (XEM CHI TIẾT)