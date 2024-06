Vợ hai liệt sĩ trong vụ khủng bố được tuyển dụng vào lực lượng công an

TPO - Vợ hai liệt sĩ trong vụ khủng bố tại tỉnh Đắk Lắk đã được tuyển dụng vào lực lượng Công an.

Chiều 14/6, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ công bố quyết định tuyển dụng công dân vào phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân đối với thân nhân hai liệt sĩ công an hy sinh trong vụ khủng bố xảy ra tại huyện Cư Kuin ngày 11/6/2023.

Đó là chị Trần Thị Sen (vợ liệt sĩ Hoàng Trung) và chị Phạm Thị Như Phương (vợ liệt sĩ Hà Tuấn Anh). Chị Sen được vào làm việc tại Công an xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột. Chị Phương vào làm việc tại Công an xã Đray Bhăng, huyện Cư Kuin.

Theo Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, việc tuyển dụng chị Trần Thị Sen và chị Phạm Thị Như Phương vào công tác trong lực lượng Công an nhân dân thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đồng thời, đây cũng là sự tri ân, động viên thân nhân 2 gia đình liệt sĩ Hoàng Trung và liệt sĩ Hà Tuấn Anh vượt qua nỗi đau, mất mát, ổn định cuộc sống.

Trước đó, liệt sĩ Hoàng Trung, công tác tại Công an xã Ea Ktur; liệt sĩ Hà Tuấn Anh, công tác tại Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin.

Rạng sáng 11/6/2023, nhóm khủng bố đã tấn công vào trụ sở cơ quan tại 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur làm 4 chiến sỹ công an và 2 cán bộ xã hy sinh, 2 chiến sỹ công an bị thương và 3 người dân tử vong.