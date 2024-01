Tuyên án 100 bị cáo trong vụ khủng bố tại Đắk Lắk

TPO - HĐXX nhận định hành vi của 100 bị cáo trong vụ khủng bố là đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, thực hiện hành vi đến cùng, tước đoạt mạng sống của nhiều người, xâm hại đến nền an ninh quốc gia…, nên cần có bản án nghiêm minh để răn đe.

Chiều 20/1, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên án đối với 100 bị cáo trong vụ khủng bố gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại địa phương.

Trước đó, từ ngày 16/1, phiên tòa sơ thẩm trên đã xét xử 53 bị cáo về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”; 39 bị cáo về tội “Khủng bố”; 1 bị cáo về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”; 1 bị cáo về tội “Che giấu tội phạm”. Ngoài ra, có 6 bị cáo ở nước ngoài (Y Mút Mlô, Y Bút Êban, Y Niên Êya, Y Čik Niê, Y Chanh Byă và Y Quynh Bdap) bị xét xử vắng mặt tội “Khủng bố”.

Sau 5 ngày làm việc, HĐXX đã đánh giá toàn bộ tài liệu chứng cứ, nguyên nhân và điều kiện phạm tội, tính chất, mức độ phạm tội để quyết định hình phạt phù hợp đối với từng bị cáo. Qua đó, vừa đảm bảo sự nghiêm minh, tính răn đe, vừa đảm bảo sự khoan hồng, tính giáo dục, nhân văn của pháp luật; đồng thời thể hiện được đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo trong tình hình hiện nay.

HĐXX nhận định, hành vi mà 100 bị cáo gây ra cực kỳ nghiêm trọng, xâm hại đến nền an ninh quốc gia. Các bị cáo đã trực tiếp tước đoạt tính mạng của 9 người (trong đó có 4 chiến sĩ công an, 2 cán bộ xã và 3 người dân), làm nhiều người khác bị thương; đập, đốt phá tài sản, tài liệu của các cơ quan Nhà nước, tài sản của người dân…(tổng thiệt hại hơn 2,5 tỷ đồng); gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự.

Hành vi của các bị cáo đã để lại hậu quả vô cùng lớn, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

HĐXX nhận định, vụ khủng bố vừa qua, các bị cáo đã nung nấu, lên kế hoạch từ lâu; có tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Các bị cáo đã liều lĩnh, quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, để lại mất mát rất lớn cho gia đình các nạn nhân, Nhà nước…

Có bị cáo đã từng vi phạm, phạm tội, bị nhắc nhở, kiểm điểm, bị phạt tù…, nhưng vẫn tái phạm. HĐXX nhận thấy, cần có một bản án nghiêm khắc cho hành vi mà các bị cáo đã gây ra nhằm răn đe cho chính các bị cáo và những người khác.

Tuy nhiên, quá trình xem xét đánh giá toàn bộ vụ án, HĐXX nhận thấy, sau khi gây ra vụ việc, các bị cáo đã nhận tội, ăn năn hối hận, xin khoan hồng…

Nhiều bị cáo có trình độ nhận thức thấp, thiếu hiểu biết pháp luật, nhẹ dạ cả tin; có bị cáo bị đe dọa, bắt tham gia vào tổ chức, hoạt động khủng bố. Sau khi gây án, một số bị cáo đã ra đầu thú. Nhiều bị cáo sống tại vùng kinh tế khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo…

Nhằm thể hiện tính nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước Việt Nam, HĐXX tuyên phạt tù chung thân đối với 10 bị cáo có vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp lôi kéo, rủ rê, mua vũ khí, lương thực, luyện tập võ thuật; lên kế hoạch, chỉ huy, trực tiếp tham gia vào hoạt động khủng bố gồm: Y Sôl Niê, H Wuên Êban, Y Jŭ Niê; Y Thô Ayun; Y Tim Niê…

Các bị cáo còn lại bị tuyên ở mức từ 3 năm 6 tháng đến 20 năm tù. Riêng bị cáo Lê Văn Nghĩa (tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”), bị phạt 2 năm tù. Bị cáo Y Čing Byă (bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm”) 9 tháng tù.

Ngoài chịu hình phạt, các bị cáo còn liên đới bồi thường thiệt hại đã gây ra cho Nhà Nước, các nạn nhân, gia đình người bị hại…Mức bồi thường do HĐXX căn cứ vào hành vi, tính chất, mức độ vi phạm của từng bị cáo.

Trong đêm 10/6 và rạng sáng 11/6/2023, nhóm khủng bố đã tấn công vào trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk). Nhóm khủng bố này có tên "Lính Đêga" do bị cáo H Wuên Êban (huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) lập nên, chỉ đạo trực tiếp tấn công vũ trang vào chính quyền nhân dân. Trước đó, nữ bị cáo này đã liên lạc, móc nối với các đối tượng lưu vong ở nước ngoài gồm: Y Mút Mlô cầm đầu tổ chức “Nhóm hỗ trợ người Thượng” tại Mỹ (viết tắt MSGI); Y Quynh Bdap - cầm đầu tổ chức “Người thượng vì công lý” (MSFJ) tại Thái Lan, để bàn bạc, lên kế hoạch chống phá chính quyền, lập nên cái gọi là "Nhà nước Đêga" tại Tây Nguyên.