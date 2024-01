Khám phá vụ đột nhập, trộm lượng lớn tài sản của tiệm vàng ở Đắk Lắk

TPO - Để ghi nhận tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an tỉnh Đắk Lắk đã biểu dương, thưởng nóng cho lực lượng truy bắt nhanh đối tượng đột nhập, trộm hàng chục cây vàng của một tiệm vàng trên địa bàn.

Ngày 18/1, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã biểu dương và thưởng nóng cho cho lực lượng bắt giữ thành công đối tượng đột nhập tiệm vàng trộm hàng chục cây vàng.

Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã trao thư khen kèm tiền thưởng cho 3 tập thể: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an tỉnh Đắk Lắk) và Công an huyện Cư M'gar.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Bôn biểu dương tinh thần quyết tâm cao của 3 đơn vị trong công tác đấu tranh, truy bắt đối tượng gây ra vụ trộm cắp tiệm vàng, truy thu được số lượng lớn tài sản bị mất để trao trả lại cho gia đình bị hại. Đây là thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trước đó, tối 8/12/2023, ông Võ Văn V. (54 tuổi, trú thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập vào tiệm vàng của gia đình trộm cắp hàng chục cây vàng.

Sau một thời gian điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định nghi phạm là Nguyễn Ngọc Điềm (43 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Sau khi trộm vàng, Điềm liên tục thay đổi chỗ ở, đến nhiều tỉnh để lẩn trốn.

Đến tối 12/1, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Điềm tại một phòng trọ ở TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Tại cơ quan công an, Điềm khai nhận, trước đó đã đến tiệm vàng của ông V. mua 1 sợi dây bạc. Lợi dụng lúc chủ cửa hàng không để ý, Điềm trộm chùm chìa khóa rồi mang đến tiệm cắt thêm 1 chìa khóa khác.

Sau đó, Điềm quay lại cửa hàng nói đổi lấy sợi dây bạc khác nhằm mục đích trả lại chùm chìa khóa vào vị trí cũ, tránh bị phát hiện. Nhiều ngày, Điềm tới tiệm vàng để quan sát, khi thấy chủ tiệm đi vắng thì mở khóa, trộm vàng.

Sau khi trộm vàng, Điềm đã bán được hơn 150 triệu đồng. Khoảng 16 cây vàng, bạc còn lại, Điềm chôn sau vườn nhà mẹ đẻ ở huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình). Sau đó, Điềm mang theo một phần vàng vào tỉnh Đồng Nai chờ tiêu thụ.

Theo cơ quan công an, Điềm là đối tượng trộm tiệm vàng chuyên nghiệp. Điềm từng gây ra 3 vụ trộm tiệm vàng ở TP Hà Nội và bị tuyên phạt 14 năm tù. Điềm mới ra tù vào tháng 3/2023.