Bắt siêu trộm đột nhập hàng loạt nhà dân ở Đà Nẵng

TPO - Chỉ trong một thời gian ngắn, công an Đà Nẵng đã bắt được đối tượng Trần Xuân Trung, kẻ đã thực hiện trót lọt 25 vụ đột nhập, trộm cắp nhiều tài sản của người dân trên địa bàn.

Ngày 16/9, Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, đã bắt giữ được “siêu trộm” chuyên đột nhập các căn hộ shophouse, nhà dân trên địa bàn để trộm cắp tài sản.

Theo Công an quận Liên Chiểu, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9/2023, trên địa bàn quận liên tiếp xảy ra các vụ việc đối tượng đột nhập vào các căn hộ shophouse liên kế trên địa bàn quận để trộm tài sản vào ban đêm. Đáng nói, nhiều nạn nhân phát hiện tài sản để ngay trên đầu giường ngủ vẫn bị mất trộm.

Qua nắm thông tin từ các bị hại cũng như tiếp cận hiện trường, cơ quan công an nhận thấy đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức chuyên nghiệp, tinh vi.

Lật giở lại những vụ án trước đây, đối chiếu với những đối tượng đã từng sử dụng thủ đoạn này trong quá khứ, lực lượng trinh sát phát hiện có nét tương đồng với một đối tượng đã từng bị Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu bắt giữ vào năm 2017.

Lãnh đạo Công an quận Liên Chiểu lập tức cử một tổ công tác tức tốc lên đường ra Hà Tĩnh để làm rõ một số nghi vấn. Khi tiếp cận địa bàn, trinh sát phát hiện đối tượng tình nghi vừa mãn hạn tù vào tháng 4/2023, sau hơn 5 năm chấp hành án tại Trại giam Bình Điền. Tuy nhiên, đối tượng lại không có mặt tại địa phương.

Trở lại thành phố Đà Nẵng, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Liên Chiểu đã phối hợp với cùng với Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để lần tìm đối tượng.

Đến ngày 14/9, khi nắm được thông tin đối tượng xuất hiện tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu đã tổ chức mật phục, bắt giữ và đưa đối tượng từ Quy Nhơn về Đà Nẵng làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Trần Xuân Trung (33 tuổi, trú xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Bước đầu, Trung khai trong thời gian từ cuối tháng 6/2023 đến nay đã thực hiện tổng cộng khoảng 25 vụ đột nhập trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tài sản mà đối tượng nhắm tới khi đột nhập vào nhà dân thường là điện thoại di động, đồng hồ đeo tay, máy tính, ví tiền.

Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ tính riêng điện thoại di động, Trần Xuân Trung đã lấy được gần 30 chiếc.

Cùng với việc bắt giữ Trung, cơ quan công an cũng đã tổ chức dựng lại 18 hiện trường vụ việc, đồng thời thu giữ một số tang vật, tài sản có liên quan.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.