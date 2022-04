Siêu trộm biệt danh 'bóng đêm' sa lưới Công an Đà Nẵng

TPO - Siêu trộm mang 5 tiền án có biệt danh "bóng đêm" bị bắt khi đang trên đường mang điện thoại vừa "chôm" đi tiêu thụ.

Vào khoảng 4 giờ sáng 15/4, chị Hoa Thị L. (trú đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) phát hiện cửa ban công tầng 2 bị mở và bị mất một số tài sản, gồm 2 điện thoại Iphone, một ví cầm tay bên trong có 5 triệu đồng tiền mặt.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng phối hợp Công an quận Sơn Trà và Công an phường An Hải Bắc tiến hành điều tra.

Qua truy xét, đến 9h30p sáng cùng ngày, Cảnh sát đã bắt giữ được thủ phạm là Lý Phú (SN 1968, thường trú phường Vạn Hạnh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) khi nghi phạm này đang trên đường mang điện thoại iphone vừa trộm được đi bán.

Qua khám xét nơi ở của đối tượng, Công an đã thu giữ 6 điện thoại di động, 1 laptop, hơn 5 triệu đồng tiền mặt và chiếc xe máy mà Phú thường sử dụng để đi trộm.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phú khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm khác trên địa bàn Đà Nẵng vào giữa đêm khuya.

Được biết, Lý Phú từng có 5 tiền án về tội trộm cắp. Đối tượng thường xuyên từ Nha Trang ra Đà Nẵng và thuê phòng trọ tại K85 Phó Đức Chính (phường Mân Thái, quận Sơn Trà) để ở và gây án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.