Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai được giảm 18 tháng tù

Theo bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội, sau khi xem xét kháng cáo của bị cáo, HĐXX nhận thấy, bản án sơ thẩm ngày 29/5/2024 của TAND tỉnh Lào Cai tuyên phạt ông Vịnh và các bị cáo trong vụ án là có căn cứ và đúng pháp luật.

Nội dung bản án xác định, từ năm 2012 đến 2015, bị cáo Nguyễn Văn Vịnh và một số cán bộ có chức trách, quyền hạn thuộc tỉnh Lào Cai đều biết rõ trong tổng diện tích 37.700m2 đất tại thôn 2 xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai có một phần diện tích chồng lấn vào Khai trường 18 đã được Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch quặng apatit và thẩm quyền cấp phép thuộc bộ này. Tuy nhiên, các bị cáo đã soạn thảo, trình ký và ký các văn bản, giấy chứng nhận đầu tư và ý kiến bút phê, chỉ đạo vào các tài liệu khác có liên quan không đúng thẩm quyền, không đúng quy định của Luật khoáng sản để cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Cty Lilama xây dựng khách sạn, nhà hàng và tạo điều kiện cho công này khai thác và tiêu thụ trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit, trị giá hơn 610 tỷ đồng...

Tuy nhiên, xét công văn của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, tạo cơ hội cho bị cáo sửa chữa sai lầm và sớm trở về với gia đình, tiếp tục là công dân có ích cho xã hội...; bị cáo Nguyễn Văn Vịnh đã được tặng thưởng nhiều huân, huy chương, bằng khen; cùng với đó, mẹ vợ ông Vịnh là "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng".

Tại tòa phúc thẩm, ông Vịnh và các bị cáo cũng đã thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải; ông Vịnh và nhiều bị cáo trong vụ án đã nộp tiền khắc phục hậu quả và tiền phạt bổ sung vào ngân sách nhà nước theo bản án sơ thẩm; xét vai trò của ông Vịnh và bị cáo khác trong vụ án..., HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo của một số bị cáo, sửa đổi một phần bản án sơ thẩm.

Cụ thể, HĐXX TAND Cấp cao quyết định giảm án cho ông Nguyễn Văn Vịnh còn 4 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, án sơ thẩm là 5 năm 6 tháng tù.

Cựu Tổng giám đốc Cty Apatit được thay đổi hình phạt tù sang phạt tiền

Bị cáo Lê Ngọc Dương, cựu Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lào Cai bị tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù, kèm phạt bổ sung 20 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước (án sơ thẩm là 2 năm 9 tháng tù).

Bị cáo Phan Văn Cương, cựu Phó giám đốc Sở Công Thương bị tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao cho Ủy ban nhân dân phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai giám sát trong thời gian thử thách. Bản án sơ thẩm, bị cáo này bị tuyên 2 năm 9 tháng tù.

Bị cáo Phạm Cao Khiêm, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Apatit Việt Nam bị tuyên 2 năm 3 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”. Trước đó, bị cáo này bị tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù.

Ngoài ra, 2 bị cáo khác trong vụ án được chuyển từ án tù sang hình phạt tiền, gồm: Bị cáo Nguyễn Quang Huy, cựu Tổng giám đốc, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam bị phạt tiền 1,8 tỷ đồng. Trước đó, bị cáo này bị tuyên án sơ thẩm mức án 3 năm tù và áp dụng hình phạt bổ sung 50 triệu đồng về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Bị cáo Lương Văn Na, Phó Tổng giám đốc, Thành viên HĐTV Công ty Apatit Việt Nam bị tuyên phạt tiền 900 triệu đồng. Trước đó, bị cáo này bị tuyên án sơ thẩm mức án 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Mặt khác, TAND Cấp cao tại Hà Nội không chấp nhận đơn kháng cáo của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bao gồm chị Đỗ Phương Thúy, anh Nguyễn Quang Triệu và Công ty TNHH Phốt pho Vàng Việt Nam, cùng bà Vũ Thị Lan. Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 16/2024/HS-ST ngày 29/5/2024 của TAND tỉnh Lào Cai về các biện pháp tư pháp.

Theo cáo trạng, quá trình điều tra bị can Thừa và Vịnh khai nhận, vào giáp Tết Nguyên đán năm 2015, khi bị can Nguyễn Văn Vịnh làm Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai và sau khi Công ty Lilama đã san gạt xong mặt bằng dự án, khai thác và tiêu thụ trái phép xong quặng Apatit trong diện tích 37.700m2 thì Nguyễn Mạnh Thừa đã mang 5 tỷ đồng đến nhà bị can tặng quà tết.