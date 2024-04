Thông tin về hiện trường vụ bác sĩ giết người tình, phân xác ở Đồng Nai

TPO - Nghi can trong vụ giết người, phân xác người tình được đồng nghiệp đánh giá là bác sĩ có chuyên môn tốt, hiền lành... Nhưng nghi phạm đã dùng chuyên môn được đào tạo trong việc cứu người để giết người ngay tại bệnh viện, rồi phân xác nạn nhân một cách dã man. Điều này đã khiến nhiều người bàng hoàng khi hay tin.

Ngày 28/4, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, ông vẫn chưa hết bàng hoàng về việc một bác sĩ của bệnh viện là nghi can vụ án giết người tình phân xác để phi tang vừa xảy ra.

Theo ông Tuấn, bác sĩ Danh Sơn (nghi can giết người - PV) làm việc tại khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai khoảng 7 - 8 năm nay. Bác sĩ Danh Sơn có vợ cùng công tác tại bệnh viện. Riêng người phụ nữ là nạn nhân trong vụ việc không phải là nhân viên của bệnh viện.

“Bác sĩ Danh Sơn là người ít nói, làm công tác chuyên môn tốt, được đồng nghiệp đánh giá là hiền lành, không thấy biểu hiện gì khác lạ trong thời gian qua. Tôi quá bất ngờ trước sự việc xảy ra. Những gì liên quan đến bác sĩ này, chúng tôi đã cung cấp với cơ quan điều tra”- Ông Tuấn nói.

Cũng theo ông Tuấn, cơ quan điều tra xác định hiện trường gây án là phòng nghỉ của bác sĩ trực tại bệnh viện.

Trước đó vào ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai .

Theo thông tin ban đầu, nghi can gây án là Danh Sơn (36 tuổi, ngụ xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu) là bác sĩ ngoại khoa đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Nạn nhân là chị T.T.B.N. (37 tuổi, ngụ Biên Hòa, Đồng Nai).

Ngày 16/4, người nhà chị N. đến cơ quan công an trình báo về việc chị này đã mất tích từ trưa 13/4 sau khi đưa con đi học tại phường Trung Dũng (TP Biên Hòa). Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an vào cuộc điều tra, rà soát xác minh các thông tin liên quan để tìm kiếm chị N.. Sau thời gian điều tra, cơ quan công an đã xác định nghi can liên quan đến việc mất tích của chị N. là Danh Sơn nên triệu tập bác sĩ này đến làm việc.

Tại cơ quan công an, bác sĩ Sơn khai nhận đã sát hại nạn nhân do xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Sau khi sát hại nạn nhân, nghi can đã phân thi thể thành nhiều phần mang đi bỏ ở nhiều nơi để phi tang nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Theo lời khai của Danh Sơn, khoảng 1 năm nay, ông Sơn có quan hệ tình cảm với chị N.. Thời điểm này, cả hai người đã có gia đình riêng. Gần đây, chị N. thông báo đã có thai là con với ông Sơn. Sợ gia đình biết chuyện sẽ ảnh hưởng đến danh dự và công việc của cả hai người nên Danh Sơn đã tìm cách xử lý.

Trưa 13/4, Danh Sơn đang trực tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thì chị N. đến nói chuyện, cùng bàn cách giải quyết. Ít phút sau, nghe chị N. than mệt, Danh Sơn đã tiến hành truyền nước cho chị N. tại phòng trực của mình.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nghi can đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước vượt liều lượng cho phép nhiều lần với mục đích làm cho người tình tử vong. Sau đó, Danh Sơn đã dùng dao mổ phân xác nạn nhân đem phi tang trong Khu công nghiệp ở TP Biên Hòa và ở khu rừng thuộc xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu.

Quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của nghi can này, cơ quan điều tra đã thu giữ một khẩu súng, 5 viên đạn và 2 nhẫn màu vàng nghi của nạn nhân.