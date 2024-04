Lời khai rợn người của bác sĩ giết người, phân xác; Phục hồi điều tra cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát

TPO - Thủ đoạn tinh vi của đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Lời khai của bác sĩ giết người, phân xác ở Đồng Nai; Ngưng cấp điện trên cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết; Đồng Nai ra 'tối hậu thư' về giải phóng mặt bằng 3 dự án trọng điểm,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia cực ‘khủng’ với hệ sinh thái 250 công ty ‘ma’

Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động trên địa bàn.

Các đối tượng Mai Trà My (32 tuổi), Mai Vũ Minh (29 tuổi, cùng quê Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (48 tuổi, Nguyễn Thị Thanh Thúy (35 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Thị Hương (34 tuổi, quê Nam Định), Okoye Christinan Ikechukwy (39 tuổi) và Eneh Davidson Caleb (28 tuổi, cùng quốc tịch Nigeria) là "mắt xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Nhóm này sử dụng phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại nhằm liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch. Các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ và cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng chuyển tiền.

Thời tiết TPHCM và Nam bộ trong kỳ nghỉ lễ 30/4

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, khu vực TPHCM có mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C; riêng ngày 28 và 29/4 có nơi từ 38 - 39 độ C.

“Tại các điểm du lịch biển gần TPHCM như: Côn Đảo, Phú Quốc, Vũng Tàu, dự báo có mưa rào nhẹ và dông vài nơi vào lúc chiều tối. Gió yếu, ở khoảng cấp 3 - 4 nên thuận lợi cho du lịch biển những ngày nghỉ lễ”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết.

Dự báo từ 3 - 5 ngày tới, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực Nam bộ, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất: từ 35 - 39 độ, có nơi trên 39 độ.

Lời khai ban đầu của bác sĩ giết người, phân xác ở Đồng Nai

Nghi can thực hiện vụ án giết người, phân xác là Danh Sơn (36 tuổi, ngụ xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu), bác sĩ ngoại khoa đang làm việc tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Nạn nhân là chị T.T.B.N. (37 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP Biên Hòa). Tại cơ quan công an, Sơn khai đã sát hại nạn nhân do xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Danh Sơn và chị N. có quan hệ tình cảm với nhau khoảng 1 năm (cả 2 người đều đã có gia đình riêng). Thời gian gần đây, chị N. thông báo cho Sơn biết về việc chị đã mang thai với Sơn. Lo sợ gia đình hai bên biết chuyện và ảnh hưởng đến danh dự, công việc của cả 2 người, vào ngày 13/4, chị N đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tìm Sơn để nói chuyện.

Tại phòng làm việc của Sơn, chị N. than mệt và Sơn đã truyền nước cho chị. Trong quá trình truyền nước, bác sĩ này dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước vượt quá liều lượng cho phép với mục đích làm cho chị N. tử vong.

Sau khi truyền nước, thấy chị N. đã tử vong, Sơn dùng dao mổ và phân xác nạn nhân đem đi giấu trong Khu công nghiệp Biên Hòa và rừng cây tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu.

Ngưng cấp điện trên cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, Công ty Điện lực Đồng Nai nói gì?

Tối 21/4, Công ty Điện lực Đồng Nai thông tin về việc ngừng cung cấp điện trên tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, đoạn qua địa phận hai huyện Xuân Lộc – Cẩm Mỹ.

Theo đó, Điện lực Xuân Lộc và Điện lực Cẩm Mỹ là 2 đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Đồng Nai đang cung cấp điện cho Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam để chiếu sáng hệ thống đèn đường cho cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết.

Theo Công ty Điện lực Đồng Nai, Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam đã không thanh toán tiền điện theo hợp đồng ký kết giữa hai bên. Điện lực Cẩm Mỹ chỉ thông báo ngừng cung cấp điện bằng văn bản nhưng chưa thực hiện ngừng cấp điện. Đối với Điện lực Xuân Lộc, việc ngừng cấp điện diễn ra từ 18h – 18g05 ngày 12/4 (5 phút).

Giải trình với Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Đồng Nai, Điện lực Xuân Lộc cho biết, việc cắt điện 5 phút đối với khách hàng là Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam là một thiếu sót nên đơn vị đã kịp thời đóng điện trở lại. Công ty Điện lực Đồng Nai sẽ có buổi làm việc với Điện lực Xuân Lộc để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm sau sự việc này.

Đồng Nai ra 'tối hậu thư' về giải phóng mặt bằng 3 dự án trọng điểm

Ngày 26/4, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị ký kết giao ước “30 ngày đêm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh”.

Theo Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, Thủ tướng Chính phủ đã chốt tiến độ bàn giao toàn bộ dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 30/6/2024. Tuy nhiên, theo đánh giá, tiến độ giải ngân nguồn vốn và tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã chỉ đạo phát động thực hiện cam kết 30 ngày đêm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 3 dự án trọng điểm gồm: Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Đường ven Sông Cái và Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa.

Do đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu trong 30 ngày đêm (26/4 đến 26/5), các địa phương nơi có dự án trọng điểm phải thực hiện xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong đó, dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đến trước ngày 30/6 phải phê duyệt được phương án bồi thường, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án.

Một trụ sở công ở Bình Dương có 53 cây được công nhận di sản Việt Nam

Trụ sở thành phố Thủ Dầu Một được ví như một khu rừng thu nhỏ. Nơi đây có nhiều cây cổ thụ hơn 150 năm tuổi, trong đó 53 cây vừa được công nhận cây di sản Việt Nam. Đó là quần thể cây dầu rái, đa, sao đen, gõ và bồ đề.

Ông Võ Chí Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một, khẳng định, số cây cổ thụ được công nhận di sản đảm bảo mảng xanh đô thị. Qua đó, tuyên truyền, quảng bá những giá trị cây xanh, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ môi trường, thiên nhiên. Đồng thời, đây là địa điểm cho tất cả cán bộ, người dân, các tổ chức đoàn thể, học sinh, sinh viên các trường trong thành phố Thủ Dầu Một học tập, nghiên cứu khoa học.

Công bố thành phố thứ 5 của Bình Dương

Sáng 25/4, thành phố Bến Cát (Bình Dương) tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập TP Bến Cát. Nghị quyết thành lập TP Bến Cát, hai phường An Điền và An Tây chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5.

Theo đó, phường An Điền được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích 31,22 km2 và dân số 25.363 người của xã An Điền. Phường An Tây được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích là 44,01 km2 và dân số là 41.917 người của xã An Tây.

Thành lập TP Bến Cát trên cơ sở toàn bộ diện tích 234,35 km2 và dân số là 364.578 người của thị xã Bến Cát. Sau khi thành lập, TP Bến Cát có 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm bảy phường là An Điền, An Tây, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa và xã Phú An.

Phục hồi điều tra cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát

Chiều 23/4, đại tá Trần Văn Chính – Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin liên quan đến cựu Bí thư thị xã Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh.

Theo đó, ngày 18/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, quyết định phục hồi điều tra bị can (gồm 8 bị can) trong vụ “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại xã An Tây (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Trong đó có quyết định phục hồi điều tra đối với bị can Nguyễn Hồng Khanh – cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát. Trước đó, ông Khanh bị khởi tố điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", sau đó tạm đình chỉ điều tra.

Bà Rịa - Vũng Tàu làm đường ven biển nối Bình Thuận trị giá 7.000 tỷ đồng

HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa thông qua nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng gần 44 ha đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để làm 3 dự án giao thông.

Cụ thể, địa phương dự kiến chuyển đổi 16,4 ha đất rừng phòng hộ để làm công trình nâng cấp, mở rộng đường ven biển 994 (đoạn từ ngã ba Long Phù đến cầu sông Ray, huyện Đất Đỏ) và đoạn nhánh kết nối tỉnh lộ 44B.

Chuyển đổi hơn 18 ha rừng đặc dụng và phòng hộ để làm đoạn từ cầu sông Ray đến khu du lịch nghỉ dưỡng Trung Thủy (huyện Xuyên Mộc). Tuyến đường ven biển này dài 77 km, nối TP Vũng Tàu và Bình Thuận, dự kiến được mở rộng từ 6 - 8 làn xe, vận tốc thiết kế là 80 km/h. Dự án được chia làm 8 đoạn thành phần, với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, việc chuyển đổi 9,4 ha đất rừng phòng hộ giúp tỉnh làm đường Long Sơn - Cái Mép đi qua TP Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ dài hơn 3,7 km với 6 làn xe. Tuyến đường có tổng kinh phí đầu tư 1.189 tỷ đồng, sau khi hoàn thành sẽ kết nối khu vực Vũng Tàu - Long Sơn - Cái Mép - Thị Vải - Phú Mỹ và các vùng lân cận.

Cả 3 dự án trọng điểm này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kinh tế, du lịch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển.