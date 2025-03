Mở Khoa Y dược tại Trường Đại học Kĩ thuật Hậu cần Công an Nhân dân

TPO - Trường Đại học Kĩ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân mong muốn mở Khoa Y dược T07 dưới sự hỗ trợ của Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội và Bệnh viện 19/8, Bộ Công an.

Tại lễ kí kết hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội với Bệnh viện 19/8, Thiếu tướng, TS. Lê Minh Thảo - Hiệu trưởng Trường Đại học Kĩ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân (T07) - cho biết đang hoàn thiện báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an, trong đó có đề xuất tuyển mới và tuyển liên thông đào tạo nhân lực của ngành.

Nếu được phê duyệt, nhà trường sẽ triển khai đào tạo bên Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) và thực tập tại Bệnh viện 19/8. Thiếu tướng Lê Minh Thảo hy vọng, việc hợp tác này sẽ giúp cho nhân lực y tế của ngành Công an được nâng cao về chất lượng và đáp ứng nhiều hơn về số lượng, đồng thời mong muốn nhà trường và Bệnh viện sẽ hỗ trợ T07 sớm triển khai được Khoa Y Dược trong thời gian tới.

Đại tá, PGS.TS Hoàng Thanh Tuyền - Giám đốc Bệnh viện 19/8 - nhấn mạnh hiệu quả và tầm quan trọng của mô hình hợp tác viện - trường, trong đó, trường đại học không chỉ đóng vai trò là cơ sở đào tạo, mà còn là đối tác chiến lược trong việc phát triển bệnh viện. Đây là mô hình tất yếu của sự phát triển chuyên môn của một cơ sở y tế.

Ông Tuyền chia sẻ, bệnh viện nhận thấy còn thiếu sự gắn kết với trường. Chính vì vậy, ông đề xuất Bộ Công an và các cơ quan chức năng sớm có cơ chế đặc biệt để có thể bổ nhiệm các giảng viên của Trường Đại học Y Dược kiêm nhiệm tại bệnh viện, giúp thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa với trường nhằm hướng đến mục tiêu phát triển Bệnh viện 19/8 thành một bệnh viện uy tín và chất lượng.

GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - bày tỏ mong muốn phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Trường Đại học Y Dược và Bệnh viện 19/8. Giáo sư cho rằng, việc triển khai kí kết hợp tác là một bước quan trọng, giúp kết nối các nguồn lực và phát triển chuyên môn y tế tại Bệnh viện.

GS. Lê Ngọc Thành chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình phát triển Bệnh viện E với sự chú trọng về phát triển nguồn nhân lực, bởi chính nguồn nhân lực chất lượng cao mới có thể thu hút được tài nguyên và tài lực cho bệnh viện.

Ông khẳng định, Trường Đại học Y Dược sẽ cùng Bệnh viện 19/8 hợp tác phát triển nguồn lực, nâng cao chuyên môn và chất lượng y tế, để bệnh viện ngày càng trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác khám chữa bệnh cho các chiến sĩ trong ngành cũng như cho nhân dân.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 6 tháng, Trường Đại học Y Dược kí kết với đơn vị của Bộ Công An (lần đầu là T07) thể hiện cam kết mạnh mẽ hỗ trợ toàn diện cho lĩnh vực y tế của Bộ Công an. Việc phát triển Khoa Y Dược T07 dựa trên hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu của Trường Đại học Y Dược và thực hành tại 19/8 cũng như giao thoa nhân lực trình độ cao sẽ giúp lĩnh vực y tế và phục vụ cộng đồng của ngành Công an nhanh chóng phát triển đáp ứng nhu cầu của lực lượng Công an Nhân dân.

Năm 2025 Bộ Công an giao T07 tuyển sinh 250 chỉ tiêu, trong đó có 50 chỉ tiêu (45 nam, 5 nữ) đào tạo đại học y khoa tại Học viện Quân y - Bộ Quốc phòng. T07 mong muốn có thêm chỉ tiêu y khoa đào tạo tại Trường Đại học Y Dược và đang chờ Bộ Công an phê duyệt.