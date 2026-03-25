Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Đại học Bách khoa Hà Nội tặng giấy khen cho nam sinh lao vào đám cháy cứu người

Nam sinh lao vào đám cháy cứu người vừa được Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội tặng giấy khen vì đã có hành động dũng cảm tham gia cứu người trong trường hợp khẩn cấp.

Chiều 25/3, Ban Công tác sinh viên và Đoàn thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội thay mặt nhà trường tới bệnh viện thăm hỏi, động viên nam sinh Nguyễn Lê Tú, đồng thời thời trao tặng giấy khen của Giám đốc đại học vì “đã có hành động dũng cảm tham gia cứu người trong trường hợp khẩn cấp”.

Nguyễn Lê Tú là sinh viên năm 2 khoa Vật lý Kỹ thuật, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Trước đó, khi đang đi trên đường, phát hiện ngôi nhà số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam (Hà Nội) đang bốc cháy, không kịp suy nghĩ nhiều, Tú lập tức xông vào cứu người.

Ban đầu, Tú đứng ngoài hỗ trợ đưa hai nạn nhân lớn tuổi ra khỏi nơi nguy hiểm. Nhưng khi biết vẫn còn phụ nữ và trẻ nhỏ mắc kẹt bên trong, Tú lập tức trèo thang sang mái nhà để cùng hỗ trợ giải cứu người.

img-5745.jpg
Ban Công tác sinh viên và Đoàn thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội thay mặt nhà trường tới bệnh viện thăm hỏi, động viên nam sinh Nguyễn Lê Tú. Ảnh: HUST.

PGS.TS Phạm Thanh Huyền, Trưởng Ban công tác sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay hành động dũng cảm của Nguyễn Lê Tú khi lao vào đám cháy cứu người “là hình ảnh đẹp về bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của sinh viên Bách khoa”.

“Không do dự trước hiểm nguy, em đã lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn và lòng dũng cảm của người trẻ hôm nay”, PGS Phạm Thanh Huyền nói.

Theo giảng viên phụ trách lớp Vật lý Kỹ thuật K69, Tú là sinh viên hiền lành, nhiệt tình, tích cực tham gia các hoạt động của lớp. Kết quả học tập của Tú luôn đạt loại Giỏi và nằm trong top đầu của lớp.

#nam sinh #Bách khoa #Đại học Bách khoa Hà Nội #cứu người #đám cháy #sinh viên Bách khoa #hỏa hoạn

