TPHCM muốn chuyển đổi trụ sở công dôi dư thành trường học

Theo tờ trình của Sở Tài chính TPHCM gửi UBND TP, đơn vị này đã phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tổ chức họp, thống nhất đề xuất điều chuyển hai cơ sở nhà, đất từ UBND phường Thới An và UBND phường Tân Phú sang Sở GD&ĐT TPHCM để quản lý và đưa vào sử dụng làm trường học.
Cụ thể, trụ sở UBND quận 12 cũ tại số 1 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An có diện tích hơn 3.600 m2, được định hướng cải tạo thành trường liên cấp (tiểu học - THCS - THPT). Trong khi đó, trụ sở UBND quận Tân Phú cũ tại số 70A đường Thoại Ngọc Hầu, phường Tân Phú với diện tích hơn 13.000 m2 dự kiến chuyển thành trường THPT.
Sở Tài chính cho biết đã chấp thuận chủ trương điều chuyển, đồng thời giao UBND phường Thới An và UBND phường Tân Phú xây dựng phương án di dời các đơn vị hiện còn sử dụng trụ sở, đảm bảo đúng quy định. Sau khi có quyết định chính thức từ UBND TPHCM, Sở GD&ĐT sẽ tiếp nhận, quản lý và triển khai các bước tiếp theo.
Để đảm bảo tiến độ, Sở GD&ĐT được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, trong đó có Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, lập hồ sơ dự án theo quy định của Luật Đầu tư công. Đồng thời, các thông tin quy hoạch sẽ được rà soát kỹ lưỡng nhằm bảo đảm điều kiện đưa công trình vào sử dụng đúng thời điểm, phục vụ năm học mới 2026-2027.
Theo đánh giá của Sở GD&ĐT, hiện trạng cơ sở vật chất của cả hai khu đất tương đối thuận lợi cho việc cải tạo, nâng cấp. Diện tích và kết cấu công trình đáp ứng yêu cầu bố trí phòng học, phòng chức năng cũng như các hạng mục phụ trợ của trường phổ thông. Việc tận dụng hạ tầng sẵn có không chỉ giúp tiết kiệm chi phí đầu tư mà còn rút ngắn thời gian triển khai so với xây dựng mới hoàn toàn.
Phương án đầu tư trước mắt sẽ tập trung vào cải tạo, sửa chữa, bổ sung các hạng mục cần thiết để có thể đưa vào hoạt động sớm. Sau đó, TPHCM sẽ tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh cơ sở vật chất nhằm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của trường học theo quy định.
Nguồn kinh phí thực hiện dự kiến từ ngân sách TPHCM và các nguồn vốn hợp pháp khác, với nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi các trụ sở dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính sang lĩnh vực giáo dục cũng được đánh giá là cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển mạng lưới trường lớp của TPHCM, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Bên cạnh kế hoạch chuyển đổi trụ sở UBND quận 12 và quận Tân Phú cũ, một số địa phương tại TP.HCM cũng đã chủ động tận dụng các trụ sở dôi dư để phục vụ nhu cầu học tập.
Trường THPT Võ Trường Toản (phường Tân Thới Hiệp) trong thời gian nâng cấp đã được phép sử dụng tạm trụ sở Phòng GD&ĐT quận 12 cũ làm phòng học.
Tương tự, học sinh Trường THCS Chánh Hưng (phường Chánh Hưng) hiện học tại trụ sở UBND quận 8 cũ do trường đang sửa chữa.