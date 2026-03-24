Đề minh họa vào trường chuyên duy nhất tổ chức thi riêng lớp 10 tại TPHCM

TPO - Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) công bố cấu trúc và đề thi minh họa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, áp dụng theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Theo Tiến sĩ Trần Nam Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu, việc công bố đề minh họa nhằm giúp học sinh có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi. Cấu trúc đề thi từng môn được xây dựng dựa trên nội dung Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đảm bảo đánh giá toàn diện kiến thức và năng lực của học sinh.

Cấu trúc đề thi lớp 10 vào trường như sau:



Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) tuyển sinh lớp 10 trên phạm vi toàn quốc. Điều kiện dự tuyển là học sinh tốt nghiệp THCS, có kết quả rèn luyện và học tập cả năm của các lớp cấp THCS từ mức khá trở lên.

Chỉ tiêu tuyển sinh được phân bổ như sau:

Cơ sở An Đông tuyển 245 học sinh (địa điểm học: 153 Nguyễn Chí Thanh, phường An Đông, TPHCM), tổ chức học 2 buổi/ngày, không có bán trú. Các lớp chuyên gồm: toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh, ngữ văn, mỗi môn 1 lớp.

Cơ sở Đông Hòa tuyển 350 học sinh (địa điểm học: Khu đô thị ĐH Quốc gia TPHCM), tổ chức học 2 buổi/ngày, có bán trú. Các lớp chuyên gồm: toán (2 lớp), tin học (1 lớp), vật lý (1 lớp), hóa học (1 lớp), sinh học (1 lớp), tiếng Anh (2 lớp), ngữ văn (2 lớp).

Kỳ thi dự kiến diễn ra trong hai ngày 23-24/5. Thí sinh phải dự thi ít nhất 4 bài thi, gồm 3 môn không chuyên là Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và 1 môn chuyên lựa chọn trong các môn: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, tiếng Anh.

Lịch thi vào trường được tổ chức như sau:

Những năm gần đây, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) luôn có mức độ cạnh tranh cao, thu hút hơn 3.500 thí sinh dự thi, với tỷ lệ chọi trung bình khoảng 1/6. Điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất thuộc về lớp chuyên Toán với 33,75 điểm, trong khi các lớp chuyên khác có mức điểm dao động từ khoảng 24,4 đến 33 điểm.

Thí sinh xem cấu trúc đề thi minh họa từng môn TẠI ĐÂY