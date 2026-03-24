Đại học Monash giới thiệu mô hình đào tạo chú trọng trải nghiệm sinh viên và năng lực nghề nghiệp tại Việt Nam

Không chỉ là một sự kiện cung cấp thông tin tuyển sinh, Admission Day của Monash tại TP.HCM còn mở ra cơ hội để học sinh và phụ huynh hiểu rõ hơn về hành trình du học: từ thích nghi với môi trường mới, phát triển kỹ năng đến xây dựng lợi thế nghề nghiệp sau tốt nghiệp.

Trong bối cảnh học sinh và phụ huynh ngày càng quan tâm tới chất lượng đầu ra, khả năng thích ứng nghề nghiệp và sự hỗ trợ toàn diện trong suốt hành trình du học, nhiều trường đại học quốc tế đang đẩy mạnh giới thiệu những mô hình đào tạo gắn chặt hơn với thực tiễn. Admission Day của Đại học Monash diễn ra tại TP.HCM ngày 29/3 tới đây là một hoạt động như vậy.

Là đại học xếp hạng 36 thế giới theo QS World University Rankings 2026, Monash không chỉ được biết đến bởi vị thế học thuật mà còn bởi cách tiếp cận đặt trải nghiệm sinh viên và khả năng sẵn sàng nghề nghiệp ở vị trí ưu tiên. Thông qua sự kiện tại Việt Nam, học sinh, phụ huynh và các ứng viên sẽ có cơ hội tìm hiểu trực tiếp về mô hình hỗ trợ sinh viên quốc tế, các cơ hội học tập gắn với thực tiễn và định hướng phát triển năng lực làm việc trong môi trường toàn cầu.

Monash không chỉ được biết đến bởi vị thế học thuật mà còn bởi cách tiếp cận đặt trải nghiệm sinh viên và khả năng sẵn sàng nghề nghiệp ở vị trí ưu tiên.

Điểm đáng chú ý là Monash hiện là trường đại học duy nhất tại Australia thiết lập mảng phụ trách riêng về trải nghiệm sinh viên. Theo đại diện nhà trường, điều này phản ánh quan điểm rằng phúc lợi, sự phát triển cá nhân và khả năng chuẩn bị cho nghề nghiệp không nên là những yếu tố đi sau, mà cần được tích hợp ngay từ cấp chiến lược của một trường đại học.

Tại sự kiện, đại diện nhà trường sẽ trực tiếp chia sẻ với học sinh và phụ huynh về triết lý giáo dục của Monash, trong đó trải nghiệm học tập không chỉ giới hạn trong giảng đường mà được mở rộng ra môi trường doanh nghiệp, cộng đồng, đổi mới sáng tạo và quốc tế hóa.

Trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh dưới tác động của công nghệ, AI và yêu cầu ngày càng cao từ nhà tuyển dụng, yếu tố “học gì” đang dần đi cùng câu hỏi “học để làm được gì”. Đây cũng là nội dung mà Monash nhấn mạnh thông qua Career Impact - sáng kiến hỗ trợ sinh viên phát triển đồng thời kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực tiễn và các năng lực con người cần thiết cho nghề nghiệp tương lai.

Tham gia sự kiện Admission Day vào 29/3 tới, học sinh và phụ huynh sẽ được tham gia workshop tương tác, tư vấn học thuật và trao đổi trực tiếp với chuyên gia của trường.

Nhà trường cho biết sinh viên được tiếp cận các hình thức học tập có ứng dụng AI, tư vấn cá nhân hóa, hoạt động đổi mới sáng tạo và kết nối doanh nghiệp. Mục tiêu không chỉ là giúp sinh viên hoàn thành chương trình học, mà còn giúp các em sớm xây dựng sự tự tin, hiểu môi trường làm việc thực tế và nâng cao khả năng cạnh tranh sau tốt nghiệp.

Một điểm khác biệt trong mô hình của Monash là các cơ hội học tập gắn với thực tiễn được thiết kế như một phần có chủ đích trong trải nghiệm đại học. Trong đó, Monash Innovation Guarantee cho phép sinh viên tham gia các dự án thực tế với hơn 60 đối tác doanh nghiệp, bao gồm những tổ chức lớn như Bosch và Microsoft. Bên cạnh đó, Global Immersion Guarantee mở ra cơ hội để sinh viên làm việc cùng doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và tổ chức cộng đồng tại 9 quốc gia, với chi phí đi lại và lưu trú được Monash hỗ trợ.

Ngoài ra, các chương trình thực tập, khởi nghiệp, lớp học chuyên đề với doanh nghiệp, tình nguyện và hợp tác với các nhà tuyển dụng toàn cầu cũng góp phần giúp sinh viên kết nối sớm với môi trường công việc. Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng giáo dục hiện nay, khi các trường đại học không chỉ cung cấp tri thức mà còn cần giúp người học chuyển hóa tri thức thành năng lực hành động.

Tại Admission Day, học sinh sẽ được tham gia workshop tương tác, tư vấn học thuật và trao đổi trực tiếp với chuyên gia của trường. Phụ huynh cũng có thể tìm hiểu rõ hơn về lộ trình học tập, môi trường sống, hỗ trợ sức khỏe tinh thần, cũng như những yếu tố tạo nên lợi thế nghề nghiệp dài hạn của sinh viên sau tốt nghiệp.

