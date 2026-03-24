Bộ GD&ĐT soạn thông tư mới, chính sách thỉnh giảng được mở toang

TPO - Đội ngũ nhà giáo đã nghỉ hưu là lực lượng hỗ trợ và tăng cường cho đội ngũ giáo viên/giảng viên cơ hữu. Nhà giáo nghỉ hưu được ký hợp đồng lao động toàn thời gian tại các cơ sở giáo dục mà không bị giới hạn tuổi cao nhất do Bộ GD&ĐT nêu ra trong dự thảo thông tư mới.

Ngày 24/3, Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Thông tư quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo Bộ GD&ĐT, trong bối cảnh thiếu giáo viên cục bộ, việc tìm kiếm giáo viên/giảng viên có trình độ phù hợp để thỉnh giảng không dễ dàng, đặc biệt ở các bộ môn đặc thù dẫn tới nguy cơ thiếu hụt nguồn thỉnh giảng.

Tại các địa phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút nhà khoa học, giáo viên/giảng viên trình độ cao.

Bộ GD&ĐT cho rằng, đội ngũ nhà giáo đã nghỉ hưu là lực lượng bổ trợ, có vai trò hỗ trợ và tăng cường cho đội ngũ nhà giáo hiện nay.

Đội ngũ giáo viên/giảng viên thỉnh giảng, đội ngũ nhà giáo đã nghỉ hưu là lực lượng bổ trợ, có vai trò hỗ trợ và tăng cường cho đội ngũ giáo viên/giảng viên cơ hữu.

Do đó, Bộ này ban hành các quy định nhằm xây dựng đội ngũ thường xuyên tham gia vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng là nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng hết sức cần thiết.

Điều kiện đề nhà giáo ký hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu là phải đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe, đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm; Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

Theo dự thảo này, nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu ký hợp đồng lao động tại các cơ sở giáo dục không giới hạn tuổi cao nhất.

Tiền và thù lao sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa cơ sở giáo dục và nhà giáo tương xứng với năng lực và kinh nghiệm nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Việc chi trả thù lao, thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân và các nghĩa vụ tài chính khác được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nhà giáo cũng được xem xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; xét, phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục.

Đối với nhà giáo thỉnh giảng, Bộ GD&ĐT dự kiến đưa ra mức tổng số giờ thỉnh giảng của một nhà giáo trong một năm học không vượt quá tổng định mức giờ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và giờ làm thêm theo quy định đối với nhà giáo cơ hữu thực hiện cùng nhiệm vụ.

Nhà giáo thỉnh giảng là cán bộ, công chức, viên chức hoặc người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải đảm bảo tổng thời gian làm việc và thời gian thỉnh giảng không vượt quá định mức giờ làm việc, giờ làm thêm theo quy định của Bộ luật Lao động.

Bộ GD&ĐT cho biết, với dự thảo này, lần đầu tiên có quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu.

Việc xây dựng và quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu tại một cơ sở giáo dục nhằm bảo đảm tính ổn định, gắn bó lâu dài của đội ngũ đồng thời, những quy định mới cũng giúp nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau nghỉ hưu; trở thành chỉ báo định lượng giúp cơ quan quản lý hậu kiểm thực chất, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực; tạo cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra, giám sát, xử lý trách nhiệm khi có vi phạm.

