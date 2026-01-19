Giáo viên hợp đồng thế nào mới được thưởng Tết theo Nghị định 73?

TPO - Giáo viên hợp đồng băn khoăn vì không được thưởng theo Nghị định 73. Về vấn đề này, Bộ Tài chính khẳng định, giáo viên hợp đồng sẽ được hưởng nếu được xếp lương như viên chức hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Nghị định 73 năm 2024 của Chính phủ quy định, quỹ tiền thưởng hằng năm được xác định bằng 10% tổng quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp) của giáo viên, nhân viên.

2025 là năm đầu tiên, các nhà giáo được áp dụng trọn vẹn tiền thưởng theo Nghị định 73 nên mức thưởng vượt trội so với các năm trước.

Trước đây, các trường học không có thưởng Tết nên cùng với khoản tiền từ tiết kiệm chi, thưởng theo Nghị định 73, năm nay đội ngũ nhà giáo khắp nơi trên toàn quốc phấn khởi vì có một khoản để chi tiêu, trang trải. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều giáo viên hợp đồng băn khoăn, thắc mắc vì trong khi đồng nghiệp được thưởng trên dưới chục triệu đồng thì họ lại “không có gì”.

Năm nay, giáo viên phấn khởi vì có khoản tiền thưởng theo Nghị định 73.

Giáo viên hợp đồng băn khoăn

Một giáo viên ở tỉnh Thái Nguyên thuộc diện hợp đồng theo Nghị định 111 năm 2022 gửi câu hỏi tới Bộ Tài chính như sau: "Tôi được biết, mình thuộc đối tượng được hưởng tiền thưởng theo Nghị định 73. Tuy nhiên Thông tư 62/2024 của Bộ Tài chính quy định, hợp đồng theo Nghị định 111 không thuộc đối tượng để thống kê chi quỹ tiền thưởng. Do đó, khi thực hiện phân bổ ngân sách thì trường tôi chỉ được phân bổ 10% tổng quỹ lương của các giáo viên biên chế làm quỹ tiền thưởng. Nhà trường chỉ chia tiền thưởng theo Nghị định 73 cho giáo viên biên chế với lí do giáo viên hợp đồng không có quỹ thưởng".

Cô giáo này thắc mắc, việc nhà trường xác định quỹ tiền thưởng đó chỉ thưởng cho giáo viên biên chế là đúng hay sai? Nếu nhà trường đã hiểu sai thì giáo viên Hợp đồng theo Nghị định 111 như cô có được chia quỹ thưởng này hay không? Cô chia sẻ rất băn khoăn, tâm tư vì hiện nay còn ít ngày nữa là đến hạn chi thưởng.

Về nội dung này, Bộ Tài chính đã trả lời, Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Thông tư số 62/2024 của Bộ Tài chính cũng quy định về việc xác định đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người làm việc được áp dụng mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73 là: “Không tổng hợp số đối tượng là người làm việc theo chế độ hợp đồng; các cơ quan, đơn vị bố trí từ dự toán ngân sách nhà nước được giao và các nguồn thu hợp pháp khác để chi trả cho các đối tượng này theo quy định”.

Căn cứ các quy định đó, Bộ Tài chính kết luận, người làm theo chế độ hợp đồng lao động theo Nghị định số 111 tại các trường học thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004 của Chính phủ mới thuộc đối tượng hưởng chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73.

Nguồn kinh phí chi trả tiền thưởng cho các đối tượng hợp đồng bố trí từ dự toán ngân sách nhà nước được giao và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.

Nhà trường lúng túng

Cô Hồng Hạnh, hiệu trưởng một trường THCS tại Hà Nội cho biết, Nghị định 73 quy định, trích 10% quỹ tiền lương từ ngân sách nhà nước để chia thưởng cho giáo viên. Số tiền này có thể thưởng 1 lần hoặc từng đợt tùy theo từng trường. Nhà trường xếp loại thi đua của giáo viên và chia thưởng theo từng đợt. Tuy nhiên, giáo viên hợp đồng lại không được hưởng theo chính sách này, trong khi trường cũng không có “nguồn thu khác” để chi thưởng.

“Giáo viên hợp đồng cũng đi dạy, làm nhiều việc khác trong suốt một năm học nên nhà trường co kéo để chi thưởng một phần nhỏ 2-3 triệu động viên”, cô Hạnh nói.

Một số hiệu trưởng cho rằng, quy định nguồn kinh phí chi trả tiền thưởng cho các đối tượng hợp đồng bố trí từ “các nguồn thu hợp pháp khác” của đơn vị khiến trường rất khó khăn. Bởi vì, nếu chỉ có 2-3 giáo viên hợp đồng, trường có thể xoay sở được nhưng con số hợp đồng lên hơn chục người sẽ rất khó khăn.

Hiệu trưởng một trường ở vùng khó tỉnh Quảng Trị chia sẻ, đối với giáo viên hợp đồng không thuộc diện hưởng theo Nghị định 73 thì đến Tết chỉ được thưởng 500.000 đồng. Đây là số tiền quá ít ỏi nhưng nhà trường không có nguồn thu nên không biết xoay sở vào đâu để chi thưởng.