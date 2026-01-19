Sở Giáo dục TPHCM lên tiếng về thông tin học sinh phải học 3 ca mỗi ngày, học cả ban đêm

TPO - Trước thông tin học sinh một trường THCS ở TPHCM phải học 3 ca/ngày, thậm chí học cả ban đêm, Sở GD&ĐT TPHCM khẳng định không có tình trạng này. Theo ngành giáo dục, các trường chỉ bố trí học sinh học theo các khung giờ khác nhau để giảm áp lực quá tải phòng học và bảo đảm điều kiện học tập.

Theo báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM, tình trạng quá tải đang diễn ra tại Trường THCS Hiệp Bình (phường Hiệp Bình, TPHCM).

Báo cáo nêu rõ, do thiếu phòng học, nhà trường phải dạy học 3 ca/ngày kể cả thứ Bảy. Sĩ số mỗi lớp có nơi lên tới 47 học sinh, vượt quy định của Bộ GD&ĐT. Một số phòng học chưa đạt chuẩn, học sinh phải sinh hoạt thể chất tại hành lang.

Học sinh TPHCM trong kỳ thi khảo sát vào lớp 6

Không chỉ riêng ngôi trường này, toàn phường Hiệp Bình hiện có gần 20.000 học sinh từ mầm non đến THCS, trong khi còn thiếu tới 242 phòng học. Thông tin học sinh phải học tới 3 ca mỗi ngày khiến nhiều phụ huynh lo lắng, nhiều người còn cho rằng muốn học 3 ca thì học sinh phải học cả ban đêm để kịp chương trình.

Trao đổi với Tiền Phong sáng 19/1, ông Nguyễn Bảo Quốc - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết thực tế học sinh không học 3 ca mỗi ngày. "Trong quá trình làm việc với Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM, hiệu trưởng Trường THCS Hiệp Bình báo cáo chưa rõ. Thực chất là học sinh của trường học theo 3 khung giờ khác nhau, không có chuyện học tới 3 ca", ông Quốc nói.

Vị Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM thông tin thêm, nhà trường hiện tổ chức dạy học theo hai hình thức, học 1 buổi/ngày và học 2 buổi/ngày. Để đáp ứng nhu cầu học tập và nâng cao tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày, Trường THCS Hiệp Bình đã chủ động sắp xếp thời khóa biểu linh hoạt, tận dụng tối đa các phòng học hiện có, đồng thời tổ chức dạy học theo hình thức chạy phòng, chạy lớp.

Cụ thể, buổi sáng học từ 7h15 đến 11h30, buổi chiều từ 12h20 đến 16h30. Riêng các lớp học buổi 2 được bố trí từ 14h15 đến 16h30, học sinh có mặt tại trường từ 13h45.

Các lớp học 1 buổi/ngày học từ thứ Hai đến thứ Bảy, có thể học ca sáng hoặc ca chiều. Trong khi đó, các lớp học 2 buổi/ngày học từ thứ Hai đến thứ Sáu, gồm buổi sáng và buổi chiều, buổi sáng bắt đầu lúc 7h15 và buổi chiều kết thúc lúc 16h30.

“Việc bố trí thời gian học linh hoạt giúp nhà trường khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, tạo điều kiện để nhiều học sinh được học 2 buổi/ngày. Không có chuyện mỗi học sinh phải học 3 ca trong một ngày hay học cả ca đêm”, ông Quốc khẳng định.