Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh các tỉnh, thành phía Nam

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhiều tỉnh, thành phía Nam vừa công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dành cho học sinh. Thời gian nghỉ tại các địa phương có sự khác nhau, dao động 11-12 ngày.

TPHCM: Nghỉ Tết 11 ngày

UBND TPHCM đã có thông báo chính thức về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đối với ngành giáo dục - đào tạo trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TPHCM chấp thuận đề xuất của Sở GD&ĐT, thống nhất thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên là từ ngày 12/2 (tức 25 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng).

27686ea2d1395e670728.jpg
Học sinh TPHCM trong lễ hội xuân 2025

Ngoài thời gian nghỉ Tết nêu trên, căn cứ quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về ban hành kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với các cấp học, Sở GD&ĐT TPHCM giao thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục của đơn vị, bảo đảm thực hiện đủ 35 tuần thực dạy, kiểm tra, đánh giá theo quy định.

Tùy theo tình hình thực tế, thủ trưởng đơn vị có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và giáo viên, song tổng thời gian nghỉ không vượt quá 2 tuần (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật). Việc điều chỉnh phải bảo đảm tiến độ, chất lượng giáo dục, đồng thời phù hợp với kế hoạch thời gian năm học chung của thành phố.

Kỳ nghỉ ở TPHCM luôn được quan tâm do thành phố tập trung nhiều lao động từ nhiều địa phương khác, cần mua vé tàu, xe sớm.

Đồng Nai: Học sinh nghỉ Tết 12 ngày

Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai cũng vừa công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 chính thức đối với học sinh, giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Theo thông báo, học sinh nghỉ Tết từ thứ Tư, ngày 11/2 (tức ngày 24 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật, ngày 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Như vậy, học sinh được nghỉ Tết 12 ngày.

Đối với cán bộ, công chức, người lao động thuộc cơ quan Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai, thời gian nghỉ Tết được thực hiện từ ngày 16/2 đến hết ngày 20/2.

Sau khi hợp nhất hai tỉnh Bình Phước và Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai hiện có quy mô hơn 1 triệu học sinh ở các bậc học, từ mầm non đến trung học phổ thông.

Tây Ninh: Nghỉ Tết 12 ngày

Tại Tây Ninh, địa phương này cũng bố trí cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2026 trong 12 ngày, từ ngày 11/2 đến hết ngày 22/2.

Ngành giáo dục tỉnh Tây Ninh cho biết việc bố trí lịch nghỉ Tết được thực hiện phù hợp với kế hoạch năm học, đồng thời tạo điều kiện để học sinh, giáo viên có thời gian nghỉ ngơi, sum họp gia đình trong dịp Tết cổ truyền.

Anh Nhàn
#Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 cho học sinh #Chỉ đạo và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo #Kế hoạch nghỉ Tết tại các địa phương phía Nam #Thời gian nghỉ Tết tại Đồng Nai #Tây Ninh #TP.HCM #Ảnh hưởng đến kế hoạch học tập và sinh hoạt học sinh #Bảo đảm tiến độ và chất lượng năm học #Các biện pháp đảm bảo an ninh trong kỳ nghỉ #So sánh lịch nghỉ Tết các tỉnh thành #Ảnh hưởng của lịch nghỉ Tết đến phụ huynh và giáo viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục