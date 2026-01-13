Điểm sáng đào tạo nghề, du học ở xứ Lạng

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới đa phần là người dân tộc thiểu số nên trình độ dân trí, học vấn còn hạn chế, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, việc định hướng nghề nghiệp, nâng cao trình độ học vấn ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên và người lao động tại địa phương đang đặt ra cấp thiết.

Trong những năm qua, công tác xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên ở Lạng Sơn đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời giúp thanh niên có việc làm ổn định, cải thiện đời sống, tăng thu nhập… Tuy nhiên, trước bối cảnh cạnh tranh về lao động và việc làm ngày càng diễn ra mạnh mẽ, công tác hướng nghiệp và đào tạo nghề cho thanh niên cần được quan tâm hơn nữa

Hướng nghiệp và định hướng du học có địa chỉ

Những năm gần đây, Lạng Sơn luôn xác định giáo dục nghề nghiệp là giải pháp quan trọng nhằm nâng trình độ tay nghề cho lực lượng lao động trên địa bàn. Thông qua đổi mới chương trình, phương thức đào tạo và tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hoạt động đào tạo từng bước gắn với nhu cầu thực tiễn, góp phần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực.

Học viên của Công ty Du học - Ngoại ngữ Việt Phát Lạng Sơn hân hoan chuẩn bị du học nước ngoài. Ảnh: Duy Chiến

Hiện nay, Lạng Sơn có khoảng trên 20 trường nghề và cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN). Cùng với sự quan tâm của các cấp, các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo từng bước được cải thiện; đội ngũ giáo viên, giảng viên GDNN không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo từng bước được đầu tư đổi mới, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của người học; chương trình đào tạo và các ngành nghề được mở rộng phù hợp với nhu cầu của DN và thị trường lao động. Công tác đào tạo đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng kể, từng bước chuyển từ hướng “cung” sang hướng “cầu”. Ngành nghề đào tạo phát triển đa dạng, phong phú gắn với nhu cầu doanh nghiệp, thị trường lao động và gắn với chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Để đảm bảo nhu cầu của thị trường lao động, các đơn vị GDNN trên địa bàn tỉnh đều xây dựng kế hoạch phối hợp với các huyện, thành phố, trường phổ thông trong tỉnh thực hiện công tác phân luồng, định hướng nghề nghiệp và tuyển sinh các lớp học nghề, du học, xuất khẩu lao động theo các nguyện vọng, trình độ khác nhau. Thông qua các buổi tư vấn ngoại khóa, các hoạt động truyền thông, ngày hội việc làm… đã giúp các em học sinh, sinh viên được định hướng nghề nghiệp phù hợp.

Học viên được tham quan, trải nghiệm tại Bằng Tường- Trung Quốc. Ảnh: Duy Chiến

Một trong những đơn vị làm tốt công tác đào tạo nghề và du học ở xứ Lạng là Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Quốc tế Việt Phát Lạng Sơn. Công ty được thành lập từ năm 2015, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn hướng nghiệp du học các nước (Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Hàn Quốc) và đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho đối tượng thanh thiếu niên, học viên có nhu cầu trên địa bàn tỉnh.

Ông Hoàng Văn Đồng, Giám đốc Công ty CPPTGDQT Việt Phát Lạng Sơn cho biết: Vượt qua những khó khăn sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bằng nhiều biện pháp thích hợp, công ty đã duy trì hiệu quả việc tư vấn du học và đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ. Từ năm 2019 đến nay, công ty đã tư vấn du học thành công cho hàng trăm học sinh và đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Hàn Quốc) theo các khóa ngắn hạn từ 5 đến 9 tháng/khóa phục vụ nhu cầu đi du học và đi làm tại các khu công nghiệp. Đặc biệt, những năm gần đây, được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Ngoại ngữ Việt Phát trực thuộc công ty đã hỗ trợ dạy tiếng Trung Quốc tại một số trường THPT trên địa bàn; qua đó góp phần giữ vững hoạt động của doanh nghiệp và góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ của tỉnh.

Lãnh đạo và học viên Công ty Du học - Ngoại ngữ Việt Phát Lạng Sơn dự hoạt động của trường Đại học KHKT Thụ Đức (Đài Loan)– nơi nhiều học viên công ty theo học. Ảnh: Duy Chiến

“Thời gian qua, công ty đã tích cực phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, các xã, phường địa phương thực hiện tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh và tiếp tục có nhiều chương trình phối hợp nhằm tuyển chọn lao động đi làm việc tại nước ngoài, mở ra cơ hội nghề nghiệp cho học sinh”, ông Hoàng Văn Đồng nhấn mạnh.

Đổi mới, liên kết nhiều ngành nghề

Trên cơ sở tổ chức thành công đưa các em học sinh đi du học ở các nước; đáp ứng nhu cầu thăm thân kết hợp tham quan trải nghiệm ở các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc; Công ty CPPTGDQT Việt Phát Lạng Sơn thành lập nhánh Cty TNHH Việt Phát Lạng Sơn TRAVEL (du lịch lữ hành- Trải nghiệm- thăm thân nội địa và quốc tế). Theo ông Hoàng Văn Đồng- Giám đốc công ty, Việt Phát Lạng Sơn Travel tự hào là đơn vị du lịch uy tín, chuyên nghiệp, chính thức hoạt động từ tháng 1 năm 2025, khởi nguồn cho những hành trình đẳng cấp trong nước và quốc tế. Trải qua hơn một năm hình thành và phát triển, công ty đã tổ chức thành công trên 10 chương trình du lịch, phục vụ gần 500 lượt khách hàng cá nhân, đoàn thể và doanh nghiệp.

Chi nhánh công ty Việt Phát Lạng Sơn Travel đồng hành, tổ chức cho học sinh Lạng Sơn trải nghiệm tại Hà Nội. Ảnh: Duy Chiến

“Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, tận tâm cùng hệ thống dịch vụ và đối tác toàn cầu, chúng tôi đáp ứng hiệu quả mọi nhu cầu du lịch đa dạng. Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng luôn là giá trị cốt lõi mà Việt Phát Lạng Sơn Travel kiên định theo đuổi. Điểm khác biệt của chúng tôi nằm ở khả năng thiết kế tour linh hoạt, dịch vụ cá nhân hóa, quy trình tổ chức chuyên nghiệp và cam kết chất lượng minh bạch. Hướng tới tương lai, Việt Phát Lạng Sơn Travel đặt mục tiêu trở thành thương hiệu du lịch hàng đầu Lạng Sơn, được tin cậy trên thị trường quốc tế”, Giám đốc công ty Hoàng Văn Đồng nói.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, ngoại ngữ, liên kết nghề; Công ty CPPTGDQT Việt Phát Lạng Sơn còn làm tốt công tác an sinh xã hội. Nhằm hướng đến những giá trị lâu dài trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ của tỉnh, chăm lo đời sống người dân và mong muốn không để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dang dở ước mơ đến trường, những năm qua, ngoài việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, công ty luôn đồng hành với Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn bằng nhiều hoạt động thiết thực. Trong 5 năm qua, công ty đã ủng hộ khoảng 500 triệu đồng cho nguồn quỹ khuyến học của các cấp hội, các trường học, tiếp sức mùa thi… trên địa bàn tỉnh. Từ đó, góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng xã hội học tập khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học của người dân xứ Lạng.