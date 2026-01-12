85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam: 3 vấn đề trọng tâm được làm rõ

Chiều 12/1, UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Trường ĐH KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học: 85 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941- 28/1/2026): Sự kiện khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An cho biết, ngày 28/01/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc qua cột mốc 108, đặt chân lên mảnh đất Pác Bó (xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng).

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An phát biểu tại hội thảo

Đây là sự kiện lịch sử đặc biệt trọng đại, mở ra một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt Nam. Từ Cao Bằng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp lãnh đạo và đưa phong trào cách mạng Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới, triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (ngày 10-19/5/1941). Hội nghị đã xác định đúng đắn đường lối giải phóng dân tộc, thành lập Mặt trận Việt Minh, xây dựng căn cứ địa cách mạng, chuẩn bị mọi điều kiện cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Bà Đinh Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại hội thảo

"Sự kiện Bác Hồ về nước là kết tinh cao đẹp của khát vọng độc lập dân tộc, của trí tuệ, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược thiên tài; là nguồn khởi phát trực tiếp cho những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đưa dân tộc ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình", Bí thư Phan Thăng An nhấn mạnh.

Một số hình ảnh gắn với Bác Hồ tại Cao Bằng

Cũng theo Bí thư Phan Thăng An, sự kiện Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam là động lực cho các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Những năm qua, dù còn nhiều khó khăn, tỉnh đã tích cực khai thác lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; phát huy hiệu quả các giá trị di sản văn hóa - lịch sử trong đó có Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó - một “địa chỉ đỏ” có ý nghĩa đặc biệt trong giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, bà Đinh Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, sự kiện Bác Hồ về nước năm 1941 không chỉ là một mốc son lịch sử, mà còn là khởi nguồn của một hệ giá trị tư tưởng, lý luận và thực tiễn đặc biệt sâu sắc, có ý nghĩa lâu dài đối với cách mạng Việt Nam.

Bà Đinh Thị Mai cũng đề nghị các đại biểu tiếp tục làm rõ tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc lựa chọn Cao Bằng làm căn cứ địa cách mạng và quyết định chuyển hướng chiến lược tại Hội nghị Trung ương lần thứ tám; Phân tích sâu giá trị lý luận và thực tiễn của sự kiện Bác Hồ về nước đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam; làm rõ việc vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.

Một số hình ảnh Bác Hồ với Cao Bằng

Bên cạnh đó, đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích cách mạng tại Cao Bằng; chắt lọc các luận cứ khoa học tại hội thảo, sớm chuyển hóa thành nội dung tuyên truyền, giáo dục lịch sử cách mạng, giáo dục lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn.

3 vấn đề trọng tâm được làm rõ, khẳng định

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước đã trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến sự kiện Bác Hồ về nước, như bối cảnh lịch sử, vai trò và vị thế của Cao Bằng với cách mạng Việt Nam; đề xuất những vấn đề liên quan đến nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn Cao Bằng trong kỷ nguyên số...

Phát biểu kết luận hội thảo, GS. Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương cho biết: Hội thảo đã làm rõ 3 vấn đề trọng tâm, cốt lõi trong sự kiện Bác Hồ về Cao Bằng 85 năm trước.

Theo đó, hội thảo đã làm rõ quyết định chọn Cao Bằng làm nơi dừng chân và hoạt động cách mạng của Bác là chính xác, phù hợp. Điều này thể hiện ở hoàn cảnh lịch sử, thời điểm về nước, địa điểm dừng chân và địa điểm hoạt động trong những năm đầu.

Hội thảo cũng làm rõ việc, tại Cao Bằng là địa điểm kiểm chứng cho những chỉ đạo chiến lược thiên tài của Hồ Chí Minh. Cụ thể, tại Cao Bằng, Bác đã có nhiều quyết sách lớn. Ví như, cùng Trung ương hoàn thiện đường lối giải phóng, tập trung xây dựng căn cứ địa cách mạng (bồi dưỡng cán bộ, xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang); xây dựng Mặt trận Việt Minh; chỉ đạo cách mạng tại Cao Bằng lan tỏa với cách mạng cả nước và quốc tế; Bác chỉ đạo chớp thời cơ khởi nghĩa vũ trang từng phần giành chính quyền tiến tới tổng khởi nghĩa.

Có thể khẳng định, Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng là bước ngoặt, nhân tố chủ chốt quyết định thành công của cách mạng Việt Nam.

Cuối cùng là những bài học kinh nghiệm được rút ra mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Đó là bài học về thời cơ, chuyển hướng chỉ đạo khi thời cơ chín muồi; bài học về xây dựng và đào tạo cán bộ; bài học về thí điểm xây dựng địa bàn dừng chân...