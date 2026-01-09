Lý do Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên thống nhất lập tổ thường trực

Cả 3 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên thống nhất lập tổ thường trực, thường xuyên trao đổi nhằm tạo liên kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa 3 địa phương vùng Đông Bắc trong thời gian tới.

Chiều 9/1, tại tỉnh Cao Bằng, diễn ra Hội nghị trao đổi công tác liên kết vùng giữa 3 tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên và Lạng Sơn.

Hội nghị lần đầu tiên được tổ chức đánh dấu tinh thần đoàn kết, hợp tác, cùng phát triển trong thời gian tới, tạo động lực bứt phá phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân 3 địa phương và vùng trung du, miền núi phía Bắc, hướng đến việc phát triển bền vững trong nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tham dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy cùng Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam của 3 địa phương thuộc vùng Đông Bắc.

Hội nghị trao đổi hợp tác giữa 3 tỉnh Cao Bằng - Lạng Sơn - Thái Nguyên.

Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên là 3 địa phương có nhiều điểm tương đồng, là không gian chiến lược gắn kết hữu cơ, là một chỉnh thể lịch sử cách mạng, địa chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng và là vùng căn cứ địa cách mạng, phên dậu chiến lược bảo vệ Tổ quốc, nơi hội tụ, khởi nguồn và lan tỏa tư tưởng cách mạng Việt Nam.

Trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, việc tăng cường liên kết hợp tác giữa các địa phương này không chỉ là yêu cầu cần thiết mà còn là giải pháp quan trọng để khắc phục những hạn chế về hạ tầng, quy mô thị trường, nguồn lực, phát huy tối đa lợi thế địa phương, mở rộng không gian phát triển, hướng tới phát triển nhanh và bền vững cho cả vùng. Bởi vậy, việc liên kết, hợp tác của ba tỉnh không phải là lựa chọn, mà là đòi hỏi tất yếu của phát triển, là trách nhiệm chính trị trước lịch sử và tương lai của nhân dân trong vùng.

Tại hội nghị, đại biểu 3 tỉnh đã tập trung thảo luận về các định hướng những lĩnh vực liên kết trong tương lai như về hạ tầng chiến lược, trọng tâm là các tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Bắc Kạn - Cao Bằng và Thái Nguyên - Lạng Sơn. Các tuyến cao tốc là tiền đề để liên kết phát triển kinh tế trên cơ sở phát huy lợi thế, điểm mạnh, điểm hạn chế của từng tỉnh để hình thành chuỗi giá trị bổ trợ lẫn nhau, phát huy thế mạnh của từng địa phương, hợp lực cùng phát triển, cùng hưởng lợi, định hướng các trung tâm công nghiệp, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực của vùng và các trung tâm logistics, xuất nhập khẩu.

Ngoài ra, cả 3 địa phương đều có liên kết về văn hóa - du lịch, tập trung kết nối, phát huy giá trị đặc sắc của hệ thống di sản, danh thắng tiêu biểu của từng địa phương, qua đó hình thành tuyến, cụm, sản phẩm du lịch liên tỉnh đặc trưng, nâng cao sức hấp dẫn, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng giá trị cho ngành du lịch của vùng…

Trong hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy của cả 3 tỉnh đều đưa ra vấn đề liên kết vùng giữ vai trò quan trọng cần thiết, từ liên kết về tư duy lãnh đạo, thống nhất nhận thức để đặt lợi ích chung của vùng lên trên lợi ích cục bộ của từng địa phương.

Cả 3 tỉnh cần nhìn nhận thực tế về những lợi thế, điểm tương đồng, khó khăn để trao đổi, hỗ trợ nhằm tạo ra dư địa phát triển hạ tầng, công nghiệp, kinh tế, văn hóa, du lịch… trên cơ sở cùng nhau liên kết tạo bước ngoặt trong bức tranh phát triển kinh tế xã hội của địa phương và giúp đời sống của người dân đi lên.

“Mục tiêu cuối cùng của liên kết là cùng phát triển, không để địa phương nào bị bỏ lại phía sau. Phát triển kinh tế phải gắn chặt với nâng cao đời sống nhân dân và giữ vững ổn định lâu dài”, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An chia sẻ.

Chủ tịch UBND 3 tỉnh ký biên bản hợp tác phát triển toàn diện kinh tế xã hội.

Trong khuôn khổ hội nghị, Chủ tịch UBND 3 tỉnh ký bản ghi nhớ về một số vấn đề hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa ba tỉnh. Theo đó, thống nhất về cơ chế gặp mặt định kỳ; phối hợp, hợp tác phát triển trên một số lĩnh vực trọng tâm; đảm bảo an ninh, quốc phòng, đối ngoại biên giới trong bối cảnh mới; cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện.

Các bên cũng thống nhất sẽ thành lập một tổ thường trực gồm Chánh văn phòng UBND của 3 tỉnh để phối hợp, trao đổi, tổng hợp thường xuyên, liên tục để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh chỉ đạo thường xuyên, phối hợp đôn đốc, kiểm tra để phối hợp phát triển chặt chẽ hơn.