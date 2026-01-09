Đề xuất mở rộng cao tốc Hà Nội - Bắc Giang lên 6 làn xe

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, ủng hộ phương án triển khai tuyến đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang theo hướng 6 làn xe; về lâu dài, quy hoạch sẽ hướng tới 8 làn xe.

Sáng 9/1, đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Bắc Ninh để bàn phương án mở rộng tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Theo đó, tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang hiện dài hơn 45 km, với 16 nút giao, 5 cầu; song lưu lượng xe vượt quá khả năng 4 làn, thường xuyên gây ùn tắc. Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận về phương án, phạm vi đầu tư, quy mô mặt cắt ngang, đường gom, đường song hành cũng như cơ chế thu phí.

Qua thảo luận, phương án được đề xuất là mở rộng đoạn từ quốc lộ 31 (Bắc Giang) đến cầu Phù Đổng (Hà Nội) thành cao tốc 6 làn xe, hoàn chỉnh hệ thống nút giao, cầu vượt, hầm chui với chiều dài hơn 45 km; đầu tư phân kỳ có sự tham gia của vốn nhà nước (nếu không bảo đảm hoàn vốn), trong đó trước mắt thu phí hở và khi điều kiện cho phép sẽ đầu tư thiết bị, thực hiện thu phí kín.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, tỉnh Bắc Ninh luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ cùng các nhà đầu tư, song việc triển khai dự án cần hướng tới mục tiêu nâng cao lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Ông Thái cho rằng cần tiếp tục đánh giá toàn diện các chỉ tiêu kinh tế quan trọng như khả năng thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, thúc đẩy xuất khẩu… để bảo đảm hiệu quả khi thực hiện dự án. Bộ Xây dựng cần rà soát tổng thể hệ thống giao thông quốc gia, đặc biệt là việc hoàn thiện các tuyến đường vành đai IV, vành đai V và cao tốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, ủng hộ phương án triển khai tuyến đường theo hướng 6 làn xe, bởi đây là giải pháp phù hợp với giai đoạn hiện nay. Về lâu dài, quy hoạch sẽ hướng tới 8 làn xe, có thể tính toán và thực hiện ở các giai đoạn tiếp theo. Tỉnh Bắc Ninh sẽ tính toán làm đường song hành cùng tuyến cao tốc.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết sẽ xem xét, nghiên cứu đề xuất của tỉnh Bắc Ninh về phương án 6 làn xe trong giai đoạn đầu; đồng thời tính toán cơ chế thu phí hở khi UBND tỉnh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền phụ trách dự án. Riêng đoạn từ Ninh Hiệp đến cầu Phù Đổng, bộ sẽ làm việc với thành phố Hà Nội để triển khai. Khi hệ thống đường song hành được hoàn thiện sẽ tính toán, nghiên cứu mở rộng quy mô.

Ông Tuấn đề nghị tỉnh Bắc Ninh định hướng quy hoạch đồng bộ, thống nhất để trong tương lai có thể áp dụng thu phí kín và hoàn thiện tuyến đường 8 làn xe đối với cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.