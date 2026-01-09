Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Nóng: Tiêu hủy gần 14.000 hộp 'patê cột đèn' làm từ thịt lợn bệnh

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an TP. Hải Phòng phối hợp với lực lượng liên ngành thành phố đã tổ chức tiêu hủy gần 14.000 hộp "patê cột đèn" do Công ty CP đồ hộp Hạ Long chế biến từ nguồn thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi mà các đối tượng đã tuồn vào kho lạnh.

Nguồn tin của PV Tiền Phong chiều 9/1 cho biết, liên quan vụ việc thịt nhiễm tả lợn châu Phi tuồn vào kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long (HaLong CanFoco), Công an TP. Hải Phòng đã chủ trì, phối hợp với lực lượng liên ngành tổ chức tiêu hủy hơn 160 tấn thịt và sản phẩm đã chế biến dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

3.jpg
5.jpg
Lực lượng liên ngành tổ chức kiểm tra mẫu thịt trong kho lạnh Công ty CP đồ hộp Hạ Long. Ảnh: Nhật Minh.

Kết quả kiểm tra mẫu thực phẩm trong kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long có 132,3 tấn thịt lợn nạc do Bùi Đức Trọng (SN 1979, ở phường Ngô Quyền) mua của Lê Bá Doanh (SN 1977, ở phường An Biên) và Trịnh Việt Hà (SN 1991, ở xã Hà Bắc) rồi bán cho Công ty CP đồ hộp Hạ Long.

Hơn 4.140 kg chả giò rế, hơn 3.280 kg chả giò đặc biệt được sản xuất từ thịt lợn do Bùi Đức Trọng bán cho Công ty CP đồ hộp Hạ Long cũng dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Ngoài ra, lực lượng liên ngành xác định các sản phẩm bảo quản tại kho lạnh của công ty này cũng dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, gồm: 1,36 tấn bì xô heo đông lạnh, do Bùi Đức Trọng bán; 8,2 tấn da gà đông lạnh nhập khẩu, 6 tấn thịt gà xay đông lạnh nhập khẩu.

tp-do-ho-ha-long-2.jpg
Trụ sở Công ty CP đồ hộp Hạ Long, trên phố Lê Lai, TP. Hải Phòng.

Lực lượng liên ngành cũng đã tiêu hủy hơn 13.900 sản phẩm đồ hộp của Công ty CP đồ hộp Hạ Long chế biến từ thịt bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi do Bùi Đức Trọng cung cấp. Trong đó, có hơn 6.440 hộp “patê cột đèn” loại 90g/hộp, ngày sản xuất 6/9/2025 và 7.511 hộp “patê cột đèn” loại 150g/hộp.

Cũng theo nguồn tin, lực lượng liên ngành đã tổ chức tiêu hủy số thịt nhiễm tả lợn châu Phi, sản phẩm đồ hộp trong kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long tại khu xử lý nằm trong Khu Kinh tế Đình Vũ bằng phương pháp chôn lấp.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #Đồ hộp Hạ Long #Công ty CP đồ hộp Hạ Long #Pate cột đèn #dịch tả châu Phi

