Cổ phiếu Đồ hộp Hạ Long lao dốc vì lùm xùm 'thịt bẩn'

TPO - Công an TP. Hải Phòng vừa khởi tố vụ án để điều tra hành vi tuồn khoảng 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả vào Công ty CP đồ hộp Hạ Long. Thương hiệu đồ hộp lâu đời đang chịu tác động xấu từ sau những thông tin này, nhiều siêu thị thông báo thu hồi sản phẩm, cổ phiếu CAN niêm yết trên HNX lao dốc.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TP. Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can liên quan đường dây thu gom, vận chuyển, tiêu thụ hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi vào công ty sản xuất đồ hộp.

Hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh được tuồn vào kho CTCP đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco), có trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Trong phiên chứng khoán sáng nay (8/1), cổ phiếu CAN của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long lao dốc, giảm 10% về mức giá sàn 27.900 đồng/đơn vị.

CAN lên sàn từ năm 2001 và đang giao dịch trên HNX.

Cổ phiếu CAN giảm sàn.

Tại báo cáo tài chính quý III/2025, công ty báo doanh thu tuần đạt 471 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, biên lợi nhuận vẫn được cải thiện khi giá vốn bán hàng giảm mạnh hơn tốc độ giảm của doanh thu. Lợi nhuận gộp đạt 115 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm, công ty lãi ròng 11 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2024 lỗ 6 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của công ty đạt 344,2 tỷ đồng, trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với 189,1 tỷ đồng

Tháng 12 vừa qua, Công ty CP đồ hộp Hạ Long tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường 2025 và thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tương ứng phát hành thêm 5 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng. Giá bán dự kiến 15.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 1 nửa so với thị giá cổ phiếu cùng thời điểm.

Cổ phiếu phát hành mới không bị hạn chế chuyển nhượng và thời gian thực hiện trong năm 2026, Hội đồng quản trị (HĐQT) được ủy quyền lựa chọn thời điểm phù hợp.

Tổng số vốn thu về có thể đạt 75 tỷ đồng. Công ty dự kiến dùng 50 tỷ đồng cho dự án xây dựng nhà máy sản xuất đồ hộp, gồm 42 tỷ đồng chi phí xây dựng và 8 tỷ đồng mua sắm thiết bị. Còn lại, 25 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động để thanh toán cho nhà cung cấp và đối tác.

ĐHĐCĐ cũng thông qua việc di dời nhà máy hiện tại ở số 71 Lê Lai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đến năm 2040 được phê duyệt tháng 4/2025, khu đất này được chuyển đổi sang chức năng đất cây xanh công cộng, buộc Công ty phải trả lại mặt bằng. HĐQT cũng đã thông qua quyết định thuê lại lô đất CN26-06 tại Nam Đình Vũ từ Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ để triển khai dự án nhà máy mới, diện tích 2 ha.

Sau những gì xảy ra tại HaLong Canfoco, đại diện MM Mega Market Việt Nam cho biết, hệ thống đã chủ động rà soát và thu hồi các sản phẩm liên quan trên hệ thống.

Phía Central Retail Việt Nam cũng cho biết, trong khi chờ kết luận của cơ quan chức năng, tạm thời hệ thống gỡ tất cả các sản phẩm chế biến từ thịt lợn của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long khỏi kệ hàng.