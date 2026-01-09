Ra mắt bộ trang sức cưới 'Hoa Ngọc Giao Duyên' vàng 24K cho hạnh phúc viên mãn

Mùa cưới 2026 đã đến, mang theo bao ước nguyện về khởi đầu viên mãn cho hạnh phúc lứa đôi. Nhân dịp này, Bảo Tín Minh Châu ra mắt bộ trang sức cưới vàng 24K mới “Hoa Ngọc Giao Duyên” cảm hứng từ hai loài hoa Tulip và Linh Lan, đồng thời triển khai chuỗi ưu đãi mùa cưới hấp dẫn với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng dành cho các cặp cô dâu chú rể.

Thực trạng, nhu cầu của khách hàng

Trong ngày cưới, có những chi tiết tuy nhỏ bé nhưng lại chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Bó hoa cầm tay của cô dâu chính là một trong số đó – không chỉ điểm tô vẻ dịu dàng, rạng rỡ của cô dâu, mà còn gửi gắm những ước nguyện, lời chúc phúc cho hành trình hôn nhân sắp tới.

Những năm gần đây, xu hướng chọn hoa cưới dần nghiêng về sự tinh giản, thanh nhã và giàu ý nghĩa. Thay vì những loài hoa rực rỡ, phô trương, nhiều cô dâu tìm đến những sắc hoa nhẹ nhàng, trong trẻo, mang theo thông điệp về tình yêu và sự khởi đầu an lành. Trong dòng chảy ấy, hoa Tulip và hoa Linh Lan ngày càng được yêu thích và trở thành lựa chọn hàng đầu của phần lớn các cô dâu chú rể với các bó hoa cầm tay ngày cưới.

Tulip mang vẻ đẹp dịu dàng nhưng bền bỉ, tượng trưng cho tình yêu chân thành, thủy chung theo năm tháng. Linh Lan lại gợi nhắc đến sự thuần khiết, niềm hy vọng và lời chúc phúc cho một khởi đầu hạnh phúc. Khi hai loài hoa cùng hiện diện, đó không chỉ là sự hòa quyện về thẩm mỹ, mà còn là sự gặp gỡ của những giá trị tinh thần: tình yêu bắt nguồn từ sự chân thành và hạnh phúc được nuôi dưỡng từ những điều bình yên, trong trẻo nhất.

Chính vì vậy, cảm hứng từ Tulip và Linh Lan không chỉ dừng lại ở những bó hoa cưới, mà còn lan tỏa sang các thiết kế trang sức mang tính biểu trưng trong mùa cưới. Khách hàng ngày nay mong muốn mỗi chi tiết trong ngày trọng đại – từ hoa cầm tay đến trang sức – đều mang một câu chuyện riêng, để khi nhìn lại, đó không chỉ là kỷ niệm đẹp, mà còn là lời chúc phúc được gìn giữ theo năm tháng.

Hoa Tulip & Linh Lan đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho xu hướng trang sức cưới năm 2026

Bảo Tín Minh Châu đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, với hơn 36 năm kinh nghiệm trong thiết kế và chế tác trang sức cao cấp, đặc biệt là trang sức cưới, nhẫn cầu hôn, nhẫn cưới, kiềng vòng của hồi môn, Bảo Tín Minh Châu luôn chú trọng đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại. Mỗi sản phẩm đều trải qua quá trình tuyển chọn nguyên liệu khắt khe, chế tác tinh xảo, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đảm bảo độ bền lý – hóa cao, giữ được vẻ sáng đẹp dài lâu như minh chứng cho hạnh phúc bền vững của lứa đôi và có giá trị tích lũy bền vững, dễ dàng thanh khoản khi cần thiết, có thể lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác và dễ dàng thanh khoản khi cần thiết.

Nổi bật trong các sản phẩm trang sức cưới, kiềng vòng của hồi môn của mùa cưới 2026, bộ trang sức cưới “Hoa Ngọc Giao Duyên” được lấy cảm hứng chế tác từ vẻ đẹp tinh khôi của hoa Linh Lan và nét quý phái của hoa Tulip – biểu tượng của tình yêu thủy chung, hôn nhân êm ấm, ngọt ngào. Mỗi thiết kế tựa lời chúc phúc dịu dàng, mong nàng dâu luôn được yêu thương, che chở và trọn đời viên mãn.

Bộ trang sức cưới vàng 24K “Hoa Ngọc Giao Duyên” mới được ra mắt của BTMC

Bộ trang sức “Hoa Ngọc Giao Duyên”

Bộ trang sức cưới “Hoa Ngọc Giao Duyên” mới nhất của BTMC được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của hoa Tulip và hoa Linh Lan, kết hợp hài hòa giữa công nghệ chế tác tân tiến của ngành kim hoàn và tinh hoa văn hóa truyền thống.

Về họa tiết chủ đạo, bộ trang sức là sự giao hòa tinh tế giữa vẻ trong trẻo của hoa Linh Lan và nét thanh cao của hoa Tulip – biểu tượng cho tình yêu dịu dàng và phẩm giá quý phái. Tô điểm ở giữa là viên đá ngọc sáng lấp lánh, như trái tim kết nối hai sắc hoa, mang theo năng lượng bình yên và lời chúc phúc trọn vẹn cho nàng dâu trong ngày về nhà mới.

Kiềng cưới vàng 24K họa tiết hoa Linh Lan & Tulip đẹp sang

Được chế tác từ Vàng Rồng Thăng Long 99.9 - 999.9 (vàng 24K) tinh khiết, bộ trang sức tượng trưng cho sự gắn kết bền lâu và mối tình vĩnh cửu. Điểm nhấn trên mỗi thiết kế là viên đá chủ Ruby (hồng ngọc) đỏ rực rỡ - đại diện cho tình yêu mãnh liệt và lời thề nguyện hẹn ước chung đôi, một đời hạnh phúc.

Mẫu hoa tai vàng 24K được các cô dâu yêu thích

Đặc biệt, Bộ trang sức “Hoa Ngọc Giao Duyên được” được Bảo Tín Minh Châu ứng dụng công nghệ đúc 3D hiện đại để tối ưu, cân bằng trọng lượng, giúp sản phẩm không chỉ đẹp mắt mà còn bền chắc và có tính ứng dụng cao, mang đến sự thoải mái cho cô dâu khi đeo.

Không chỉ là trang sức cưới, bộ sưu tập này còn là người bạn đồng hành trong những dịp trọng đại của phái đẹp – từ lễ ăn hỏi cho đến các sự kiện đặc biệt. Với thiết kế sang trọng, tiên phong đón đầu xu hướng, bộ trang sức có thể kết hợp hoàn hảo cùng áo dài truyền thống, đầm dạ hội,... giúp tôn vinh vẻ đẹp rạng rỡ của các nàng dâu, các quý cô có gu thẩm mỹ thời thượng, tinh tế.

Nhẫn vàng 24K vừa tôn lên vẻ đẹp sang trọng, quý phái của cô dâu, vừa là kỷ vật sở hữu giá trị tích lũy bền vững theo thời gian

Ưu đãi mùa cưới 2026

Không chỉ ra mắt bộ trang sức cưới mới “Hoa Ngọc Giao Duyên”, mùa cưới năm nay, Bảo Tín Minh Châu còn mang đến chuỗi ưu đãi hấp dẫn với tổng giá trị lên tới hơn 300 triệu đồng, như một lời chúc phúc dành cho các cặp đôi đang chuẩn bị bước vào hành trình hôn nhân.

Các sản phẩm nhẫn cầu hôn, nhẫn cưới, trang sức cưới, kiềng hồi môn… được ưu đãi lên tới 25%, kèm theo nhiều quà tặng ý nghĩa. Đặc biệt, với các hóa đơn từ 20 triệu đồng, khách hàng còn nhận thêm gấu bông hạnh phúc – món quà nhỏ xinh gửi gắm lời chúc yêu thương, viên mãn.

Với dịch vụ chỉnh sửa cỡ nhẫn cưới, Quý khách được giảm từ 20% - 100% phí sửa chữa. Quý khách có cơ hội được tặng 100% phí xi mới trong 2 năm đầu, hoặc giảm chi phí xi mới đối với nhẫn đã sử dụng trên 2 năm.

Đặc biệt, khách hàng mua mới hoặc đổi nhẫn cưới nhân dịp kỷ niệm ngày cưới sẽ được giảm giá trực tiếp từ 5% - 7%, cùng cơ hội tham gia các chương trình quà tặng và ưu đãi hấp dẫn trong mùa cưới.

Mùa cưới 2025 – 2026, BTMC dành tặng các cặp đôi nhiều ưu đãi hấp dẫn

Bên cạnh đó, BTMC triển khai chương trình tài trợ độc quyền “Khoảnh Khắc Cầu Hôn Mơ Ước” – nơi các cặp đôi có cơ hội được ghi lại trọn vẹn phút giây cầu hôn thiêng liêng bằng một thước phim ngắn đầy cảm xúc, đồng thời nhận quà tặng lên tới 10 triệu đồng bao gồm nhẫn cầu hôn và phiếu mua hàng. Đây là món quà tinh thần đặc biệt, giúp khoảnh khắc “Em đồng ý” trở thành ký ức vĩnh hằng.

Ngoài ra, BTMC cũng liên kết với các đối tác khác để triển khai ưu đãi giảm giá cho khách hàng mua sắm tại Vua Nệm, cũng như giảm trực tiếp chi phí chụp ảnh cưới, áo dài cưới khi sử dụng nhẫn cầu hôn, nhẫn cưới của BTMC. Tất cả những chương trình này sẽ giúp các cặp đôi an tâm chuẩn bị cho ngày trọng đại một cách trọn vẹn và tiết kiệm hơn.

Quý khách hãy ghé thăm các cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu để tham quan, mua sắm bộ trang sức vàng 24K mới nhất, cũng như các sản phẩm nhẫn cầu hôn, nhẫn cưới, của hồi môn khác để làm quà tặng chúc phúc cho đôi uyên ương trong ngày trọng đại sắp tới.

Chi tiết vui lòng liên hệ:

- Cơ sở KD 1: 15 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Cơ sở KD 2: 29 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Cơ sở KD 3: 139 Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại tư vấn miễn phí: 1800 58 58 99

- Website: https://btmc.vn/

- Fanpage: Bảo Tín Minh Châu (tích xanh)

- Tiktok: baotinminhchau1989 (tích xanh)

- Zalo: Bảo Tín Minh Châu (tích vàng)