Nghị quyết 259 giúp Đà Nẵng tái cấu trúc mô hình tăng trưởng

TPO - Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, Nghị quyết 259 trao cho Đà Nẵng thêm thẩm quyền, thêm nguồn lực và thêm dư địa phát triển; tạo nền tảng quan trọng để thành phố tái cấu trúc mô hình tăng trưởng và tăng tốc phát triển trong giai đoạn tới.

Chiều 9/1, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội và Xúc tiến đầu tư vào TP. Đà Nẵng năm 2026.

﻿Nghị quyết 259 giúp Đà Nẵng tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế để bứt phá. Ảnh: Giang Thanh.

Nghị quyết số 259 của Quốc hội tập trung sửa đổi, bổ sung 8 điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 liên quan các lĩnh vực quan trọng, tạo đột phá phát triển thành phố trong giai đoạn mới như: Quản lý, thu hút nhà đầu tư chiến lược; thành lập Khu Thương mại tự do; đầu tư phát triển vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển hạ tầng đô thị, nhất là mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) và đường sắt đô thị; tạo nguồn lực tài chính mới từ phí, lệ phí và tín chỉ carbon…

Ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - nhìn nhận Nghị quyết 259 không chỉ tạo điều kiện để thành phố chủ động hơn trong quản lý quy hoạch, đất đai và tài chính - ngân sách, mà còn đặt nền móng pháp lý vững chắc cho việc triển khai các mô hình phát triển mới. Qua đó, tạo đòn bẩy huy động nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cho rằng Nghị quyết 259 đặt nền móng pháp lý vững chắc cho việc triển khai các mô hình phát triển mới.

Theo Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, trong chiến lược phát triển năm 2026 và những năm tiếp theo, Đà Nẵng ưu tiên kiến tạo hệ sinh thái kinh tế bền vững; tập trung vào những lĩnh vực mũi nhọn, động lực phát triển đột phá có sức lan tỏa mạnh mẽ như: Công nghệ cao và chuyển đổi số; logistics; hạ tầng đô thị, tài chính, công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp công nghệ cao và ngành công nghiệp dược liệu…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho hay, Nghị quyết 259 đã mở rộng và làm sâu sắc hơn các cơ chế, chính sách đặc thù, trao cho Đà Nẵng thêm thẩm quyền, thêm nguồn lực và thêm dư địa phát triển.

Các chính sách mới về TOD, khai thác và tái đầu tư quỹ đất, phát triển hạ tầng logistics, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế và thu hút nhà đầu tư chiến lược tạo nền tảng quan trọng để thành phố tái cấu trúc mô hình tăng trưởng và tăng tốc phát triển trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Để không bị “lỡ nhịp”, Phó Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng phải triển khai Nghị quyết 259 một cách quyết liệt, lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp và nhà đầu tư.

“Tập trung quán triệt, hoàn thiện và thực hiện các thể chế, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong giai đoạn tới; tổ chức triển khai nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, gắn với thực hiện các nghị quyết lớn của Trung ương”, Phó Thủ tướng nói.

Trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án.

Dịp này, Đà Nẵng giới thiệu định hướng quy hoạch, phát triển các dự án hạ tầng chiến lược; các cơ hội đầu tư vào khu thương mại tự do, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng...

UBND TP. Đà Nẵng đã công bố các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chấp thuận nhà đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và biên bản thỏa thuận đầu tư đối với 15 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 37.000 tỷ đồng.