'TPHCM hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026'

TPO - Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho hay, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt chung khoảng 7,53%, thấp hơn chỉ tiêu tăng trưởng Chính phủ giao là 8,5%. Dù vậy, theo ông, có một tín hiệu đáng mừng là tốc độ tăng trưởng của riêng quý IV đạt trên 9%. Với thể chế, cơ chế mới cùng các tiêu chí khác, thành phố hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.

Phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM ngày 7/1, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, Ban Chấp hành đã thống nhất với các nội dung đề xuất trình xin ý kiến, đồng thời giao Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, thẩm quyền, tiến độ và yêu cầu đề ra.

Theo ông Trần Lưu Quang, 7 vấn đề quan trọng báo cáo tại hội nghị đã được thảo luận thấu đáo và thống nhất thông qua, tạo cơ sở để tổ chức thực hiện đồng bộ trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Đối với nhiệm vụ kinh tế - xã hội, hiện nay, quy mô kinh tế (GRDP) của TPHCM đạt mức tương đương 23,1% GDP cả nước. Cơ cấu kinh tế thành phố tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó khu vực dịch vụ giữ vai trò trụ cột, chiếm khoảng 51% GRDP.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho hay, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt chung khoảng 7,53%, thấp hơn chỉ tiêu tăng trưởng Chính phủ giao là 8,5%. Dù vậy, theo ông, có một tín hiệu đáng mừng là tốc độ tăng trưởng của riêng quý IV/2025 trên 9%. Từ đó, ông nhấn mạnh: “Đây là điểm quan trọng, cùng với thể chế, cơ chế mới cùng các tiêu chí khác thì thành phố hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026”.

Đề cập đến báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Thành ủy TPHCM về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy UBND TPHCM chỉ đạo UBND TPHCM và các sở, ngành tiếp tục tập trung triển khai các phần việc cần thiết còn lại nhằm tạo dư địa phát triển khu vực này trở thành cực tăng trưởng mới của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng báo cáo một số nội dung trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Theo kế hoạch, khu vực này sẽ có Trung tâm Chính trị - Hành chính, Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM, trung tâm văn hóa lớn và nhiều công trình khác xứng tầm quy mô thành phố mới.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng sơ đồ Gantt với lịch trình, kế hoạch chi tiết để tập trung xây dựng, khởi công, triển khai các công trình lớn trong năm 2026.

Bí thư Trần Lưu Quang trao đổi với lãnh đạo thành phố tại hội nghị.

Ông Quang nêu rõ, các nội dung được Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM xem xét, thông qua có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của thành phố để đảm đương những yêu cầu mà Trung ương giao và kỳ vọng mà đông đảo nhân dân mong muốn. Do vậy, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện; tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát; bảo đảm các chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sớm đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực.