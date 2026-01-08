Tin mới vụ Bí thư xã nghi nghỉ học bồi dưỡng chính trị để đi chơi Pickleball

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPO - Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Gia Lai đề nghị Ban thường vụ Đảng uỷ xã Bờ Ngoong không giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã Bờ Ngoong và không giới thiệu tái cử chức danh Chủ tịch HĐND xã Bờ Ngoong nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phan Tất Phượng. Ông Phượng trước đó bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách liên quan tới việc "Nghỉ học bồi dưỡng chính trị để đi chơi Pickleball" mà báo Tiền Phong đã phản ánh.

Ngày 8/1, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Gia Lai đã có công văn gửi Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai về ý kiến thẩm định đối với Đề án giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2031.

Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Gia Lai đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Bờ Ngoong không giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã Bờ Ngoong và không giới thiệu tái cử chức danh Chủ tịch HĐND xã Bờ Ngoong nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phan Tất Phượng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bờ Ngoong.

Ông Phan Tất Phượng (bên phải) nghỉ học bồi dưỡng chính trị để đi chơi Pickleball.

Trước đó, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Gia Lai đã xem xét báo cáo kết quả, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Phan Tất Phượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bờ Ngoong; ông Đinh Hồng Thuật - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Al Bá; ông Phạm Văn Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Chư Sê.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhận thấy các cán bộ trên đã thiếu gương mẫu, chấp hành không đầy đủ thời gian tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã theo yêu cầu của Kế hoạch số 813 ngày 28/8/2025 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã, phường, đặc khu; vi phạm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy xã (nơi các đồng chí công tác) và Quy định số 145 ngày 10/5/2024 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Những vi phạm của các cán bộ trên đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng uy tín của bản thân và cơ quan, tổ chức, địa phương nơi đồng chí sinh hoạt, công tác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai quyết định thi hành kỷ luật ông Phan Tất Phượng, Đinh Hồng Thuật, Phạm Văn Hoàng bằng hình thức khiển trách.

Trước đó, vào đầu tháng 10/2025, báo Tiền Phong đưa tin, ông Phan Tất Phượng bị nghi ngờ không tham gia lớp bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mà đi đánh giải "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+".

Theo đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có văn bản số 1754 gửi Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương về việc tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý xã, phường, đặc khu. Từ ngày 6 - 8/9/2025, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng trực tiếp và trực tuyến với tất cả các điểm cầu xã, phường, đặc khu trên cả nước. Tuy nhiên, ông Phượng bị một số người dân phản ánh, nghi ngờ không tham gia lớp bồi dưỡng trên, mà đi đánh giải "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+" được tổ chức vào ngày 7/9/2025 tại sân bóng thuộc xã Chư Sê, Gia Lai.

Tiền Lê
