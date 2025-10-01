Xác minh một bí thư xã nghỉ học bồi dưỡng chính trị để đi chơi Pickleball

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPO - Ông P.T.P. (Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong) đang bị kiểm tra, xác minh về việc không tham gia lớp bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mà đi đánh giải Pickleball.

Ông P.T.P. (ngoài cùng bên phải) bị nghi ngờ khi không tham gia lớp bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ngày 1/10, một lãnh đạo Tỉnh uỷ Gia Lai cho biết, đang kiểm tra, xác minh việc ông P.T.P. (Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong) đã không tham gia lớp bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mà đi đánh giải "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+".

Theo đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có văn bản số 1754 gửi Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương về việc tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý xã, phường, đặc khu. Thời gian tổ chức lớp từ ngày 6-8/9/2025. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng trực tiếp và trực tuyến với tất cả các điểm cầu xã, phường, đặc khu trên cả nước.

Tuy nhiên, ông P. bị một số người dân phản ánh, nghi ngờ đã không tham gia lớp bồi dưỡng trên, mà đi đánh giải "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+" được tổ chức vào ngày 7/9/2025 tại sân bóng thuộc xã Chư Sê, Gia Lai. Một số hình ảnh được người dân phát tán cho thấy thời điểm tổ chức lớp bồi dưỡng trên trùng với ngày giải "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+" được tổ chức.

Trong khi đó, ông P. từ chối trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đồng thời nói “đặt lịch làm việc với Chánh văn phòng của xã”.

