Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Thông tin mới về sức khỏe 11 nạn nhân trong vụ Phó bí thư xã ở Lào Cai uống rượu, lái xe đâm vào đám đông

Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Những nạn nhân bị thương trong vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng lái ôtô biển xanh tông vào đám đông tối 11/8 đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục được điều trị.

Sáng 12/8, Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên (tỉnh Lào Cai) thông tin về tình trạng sức khỏe các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn tối 11/8 tại thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng. Các nạn nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, tiếp tục được điều trị.

pct-tham-1.jpg
Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai thăm các nạn nhân vụ tai nạn.

Theo đó, tình trạng của 11 nạn nhân bị thương gồm:

Siều Thị Thanh (28 tuổi) – chấn thương cột sống, gãy xương sườn, chuyển BVĐK số 1 Lào Cai.

Ngô Thị Hóa (29 tuổi) – gãy xương sườn, đụng dập phổi phải, chuyển BVĐK số 1 Lào Cai.

Lò Thúy Hường (22 tuổi) – tổn thương nông vùng đầu.

Hoàng Thị The (37 tuổi) – đa chấn thương, gãy xương vai, cánh tay và xương sườn, chuyển BVĐK số 1 Lào Cai.

Mai Thị Huế (28 tuổi) – bỏng nhiệt ướt độ II vùng lưng, vai trái, gáy (8%), đang sốc bỏng.

Hoàng Thị Tuyết Như (7 tuổi) – tổn thương nông vùng đầu.

Mai Anh Tú (3 tuổi, 2 tháng) – đa tổn thương vùng cổ chân, bàn chân.

Lò Văn Hiếu (8 tuổi) – đụng dập lồng ngực, gãy xương đòn, chuyển BVĐK số 1 Lào Cai.

Siều Văn Dũng (11 tuổi) – gãy xương đùi trái, chuyển BVĐK số 1 Lào Cai.

Lò Văn Khánh (7 tuổi) – bỏng nhiệt ướt độ I vùng lưng, vai trái, gáy (2%), đang sốc bỏng.

Vũ Văn Thành (40 tuổi) – đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên.

untitled-5464.png
Hiện trường vụ tai nạn

Ngay trong sáng 12/8, lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai đã trực tiếp thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình.

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 20h30 ngày 11/8, ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng, lái ôtô Toyota Fortuner biển xanh 21C-19xx trong tình trạng có nồng độ cồn 0,286 mg/l khí thở, mất lái, tông vào đám đông. Vụ việc khiến cháu P.D.K (SN 2017) tử vong, 11 người bị thương.

Ngay trong sáng 12/8, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có kết luận chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẩn trương triển khai các bước thi hành kỷ luật đảng đối với cán bộ; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ tai nạn tối 11/8 tại thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng. Thường trực tỉnh ủy Lào Cai giao Đảng ủy Công an tỉnh khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khi có kết quả xử lý về đảng, kết luận điều tra của lực lượng chức năng, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục công khai thông tin.

Đức Anh
#Lào Cai #tai nạn giao thông #Phó Bí thư xã #điều trị nạn nhân #tình trạng sức khỏe #đám đông bị tai nạn #biển xanh

Xem thêm

Cùng chuyên mục