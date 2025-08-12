Thông tin mới về sức khỏe 11 nạn nhân trong vụ Phó bí thư xã ở Lào Cai uống rượu, lái xe đâm vào đám đông

TPO - Những nạn nhân bị thương trong vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng lái ôtô biển xanh tông vào đám đông tối 11/8 đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục được điều trị.

Sáng 12/8, Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên (tỉnh Lào Cai) thông tin về tình trạng sức khỏe các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn tối 11/8 tại thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng. Các nạn nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, tiếp tục được điều trị.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai thăm các nạn nhân vụ tai nạn.

Theo đó, tình trạng của 11 nạn nhân bị thương gồm:

Siều Thị Thanh (28 tuổi) – chấn thương cột sống, gãy xương sườn, chuyển BVĐK số 1 Lào Cai.

Ngô Thị Hóa (29 tuổi) – gãy xương sườn, đụng dập phổi phải, chuyển BVĐK số 1 Lào Cai.

Lò Thúy Hường (22 tuổi) – tổn thương nông vùng đầu.

Hoàng Thị The (37 tuổi) – đa chấn thương, gãy xương vai, cánh tay và xương sườn, chuyển BVĐK số 1 Lào Cai.

Mai Thị Huế (28 tuổi) – bỏng nhiệt ướt độ II vùng lưng, vai trái, gáy (8%), đang sốc bỏng.

Hoàng Thị Tuyết Như (7 tuổi) – tổn thương nông vùng đầu.

Mai Anh Tú (3 tuổi, 2 tháng) – đa tổn thương vùng cổ chân, bàn chân.

Lò Văn Hiếu (8 tuổi) – đụng dập lồng ngực, gãy xương đòn, chuyển BVĐK số 1 Lào Cai.

Siều Văn Dũng (11 tuổi) – gãy xương đùi trái, chuyển BVĐK số 1 Lào Cai.

Lò Văn Khánh (7 tuổi) – bỏng nhiệt ướt độ I vùng lưng, vai trái, gáy (2%), đang sốc bỏng.

Vũ Văn Thành (40 tuổi) – đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay trong sáng 12/8, lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai đã trực tiếp thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình.

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 20h30 ngày 11/8, ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng, lái ôtô Toyota Fortuner biển xanh 21C-19xx trong tình trạng có nồng độ cồn 0,286 mg/l khí thở, mất lái, tông vào đám đông. Vụ việc khiến cháu P.D.K (SN 2017) tử vong, 11 người bị thương.